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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القدر يعمي البصر.. طفل برئ ضحية حريق بشقة في القليوبية|القصة الكاملة

الطفل المتوفي
الطفل المتوفي

قصة مأساوية في محافظة القليوبية..أسرة بسيطة يحيطها الأمل، ويملأ أرجاء المنزل السكينة والأمان، وطفل صغير يملأ رجاء المنزل بضحكاته البريئة وبألعابه الصغيرة التي تملأ عالمه الخاص، وأمه في المطبخ تقوم بإعداد طعام الإفطار، بعد يوم شاق في شهر رمضان، ووالد الطفل الصغير يقرأ القرآن الكريم.

هذا هو الحال قبل أن يتحول هذا المشهد الهادئ إلى صرخات في جميع أنحاء الشقة، ويملأ الدخان كل شبر في الشقة، بسبب حدوث ماس كهربائي، وتشتعل النيران في كل محتويات الشقة وتآكل النيران كل ما يعترضها، ليهرع الأهالي في محاولة منهم لإنقاذ الأسرة وما يمكن إنقاذه، ولكن لم يتمكن الأب والأم من الوصول إلى طفلهما، ويلقى مصرعه متأثراً بإصابته بالحروق، إنه الملاك البرئ " أحمد إ.ر" 3 سنوات و6 أشهر

الرعب يسيطر على الأهالى بعد اشتعال النيران

وسيطرت حالة من الرعب على منطقة قليوب البلد بمحافظة القليوبية بعد اشتعال النيران فى شقة داخل عقار مكون من 4 طوابق أثناء الإفطار وعلى الفور هرع الجيران فور سماع الأصوات والصريخ وحاولوا إطفاء الحريق وإنقاذ الأسرة ولكن النيران أتت على جميع محتويات الشقة ولقى الطفل مصرعه وأصيب والده.
فيما سيطرت حالة من الحزن على أسرة الطفل المتوفى وتحولت صفحات التواصل الاجتماعى إلى دفتر عزاء مطالبين بالرحمة والمغفرة للطفل الذى لقى مصرعه بدون أى ذنب فى الحريق، وقالت والدة أحمد إن نجلها راح منها فى غمضة عين قائلة “ ملحقش يفرح بلبس العيد”.

التصريح بدفن جثة الطفل المتوفى

من جانبها أمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية الطفل، وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.

النيران أنهت على محتويات الشقة

ولقى طفل 3 سنوات مصرعه وأصيب والده فى حريق هائل اندلع بعقار مكون من 4 طوابق بالقليوبية، وأنهت النيران على جميع محتويات الطابق الرابع " معرش بالأخشاب " بسبب ماس كهربائي، وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من إخماد النيران ومنع امتدادها، للمساكن المجاورة، وأتت النيران على جميع محتويات الشقة، تحرر محضر بالواقعة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد الشعراوي مأمور قسم قليوب، بنشوب حريق بشقة فى منزل مكون من 4 طوابق بمنطقة قليوب البلد ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق واخماد النيران كما انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق.

تحريات المباحث حول الواقعة

وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع بالعقار وجميع محتويات الشقة والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية والمفروشات، وأتت النيران على كل محتويات الشقة، وأسفر الحريق عن وفاة الطفل " أحمد إ.ر" 3 سنوات و6 أشهر وإصابة والده بقدمه وتم عمل إسعافات أولية له وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ونقل جثة الطفل للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

ماس كهربائي محافظة القليوبية شهر رمضان القران الكريم أخبار الحوادث اشتعال النيران

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