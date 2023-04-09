تعرف على الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بدمياط



أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية تفتيش ثان التابعة للوحدة المحلية بالمحمدية بمركز كفر سعد.



قامت " المحافظ " خلال الجولة بتفقد مركز الخدمات الحكومية بعد انتهاء كافة الأعمال به، كما تابعت الأعمال الإنشائية بمبنى الوحدة الصحية والذى بلغت نسبة التنفيذ به ٨٥% ، وكذا الموقف التنفيذى النهائى بالسوق الحضارى وموقف سيارات الأجرة حيث يشملا كافيتريات ودورات مياه و مزودتين بمظلات.

وخلال الجولة أيضًا... تفقدت " محافظ دمياط " الوحدات السكنية بمشروع سكن كريم الذى يتضمن ٦ عمارات بإجمالى ٤٨ وحدة.

وأكدت الدكتورة منال عوض على سرعة إصدار التراخيص اللازمة للمنشآت التى تم الانتهاء من كافة الأعمال بها ، وتوصيل المرافق للموقف و السوق، مؤكدة على الالتزام بالمواصفات والمعايير الخاصة بكل منشأة ، كما وجهت برفع المخلفات الناتجة عن الأعمال الإنشائية للمشروعات بالقرية ، مشددة على الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بمتابعة أعمال الرفع بشكل دورى..

وأشارت محافظ دمياط الى متابعة المحافظة لآخر التطورات بجميع مشروعات المبادرة بشكل دورى لتحقيق أهداف هذا المشروع القومى العملاق الذى أطلقه السيد رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري و خدمة الاهالى وتوفير حياة كريمة لهم، و تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة ..

ويشار إلى أن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تجرى بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد لتشمل تطوير ٢٨ قرية بإجمالي ٢١٩ تابعا.