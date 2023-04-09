مش المجمدة ..ماذا تفعل الملوخية الخضراء لجسمك فى رمضان؟

تمتلك الملوخية فوائد لا تعد ولا تحصي للصحة ومازال الباحثون حتي الأن يحاولوا إكتشاف المزيد من الفوائد الجديدة، لذلك لا تتجاهل هذه الأوراق الخضروات الورقية في نظامك الغذائي ،خاصة على مائدة الافطار فى رمضان .

تعرف على فوائد الملوخية فى رمضان..

1.تحسين الرؤية :

يعمل فيتامين أ بتعزيز صحة البصر وبالتالي الحصول علي عيون صحية من خلال تناول الملوخية الغنية بفيتامين أ .

2.تعمل الملوخية كمضاد للإلتهابات :

من المعروف أن الملوخية لها خصائص مضادة للإلتهابات وهذا هو السبب وراء الإنتظام علي تناول شاي الملوخية للأشخاص الذين يعانوا من إلتهاب المفاصل، ألام المعدة، الصداع، وعند تناول هذا الشاي يعمل علي تقليل الألم .

3. التحكم في ضغط الدم :

تعمل الملوخية علي تحسين صحة القلب عن طريق تقليل مستويات ضغط الدم . و ذلك لأن الملوخية تحتوي علي كمية عالية من البوتاسيوم و هو عنصر مهم للأوعية الدموية و الشرايين و يزيد من تدفق الدم و الأوكسجين في الجسم وبالتالي يقلل من الضغط علي الأوعية الدموية .

4. تحسين الهضم :

تحتوي الملوخية علي الألياف الغذائية و هي من العناصر الغذائية التي تساعد في تنظيم عملية الهضم و ذلك من خلال القضاء علي الإمساك و زيادة كفاءة إمتصاص العناصر الغذائية و تقليل أعراض الإنتفاخ و التشنجات و الغازات الزائدة في المعدة .

5. تحسين النوم :

تحتوي الملوخية أيضاً علي المغنسيوم و الذي يساعد في القضاء علي إضطربات النوم مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم و ذلك لأن المغنسيوم يساعد في إنتاج هرمونات تساعد علي الإسترخاء و تهدئة الأعصاب و بذلك تحقيق الراحة أثناء النوم .

6. مفيدة لصحة الجهاز المناعي :

يحتوي الملوخية علي فيتامين أ ، ج ، هـ و بذلك فهي وجبة مثالية لتحسين صحة الجهاز المناعي. حيث يعمل فيتامين ج علي تحفيز عمل خلايا الدم البيضاء . و يعد فيتامين أ ، هـ من الفيتامينات المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من اثر الجذور الحرة و التي قد تؤدي إلي السرطان ، أمراض القلب ، الضمور البقعي و الأمراض الأخري الناجمة عن نشاط الجذور الحرة .

7. تقليل نسبة الكوليسترول الضار :

يؤدي الكوليسترول الضار في الدم إلي العديد من المشاكل الصحية المختلفة لذلك من الضروري البقاء في صحة جيدة ومناسبة . تساعدك الملوخية في تحقيق هذه الفائدة الصحية .

8. التحكم في مرض السكري :

مرض السكري من أشهر الأمراض الأكثر شيوعاً، ينصح الخبراء بالملوخية لأنها مفيدة في السيطرة علي مرض السكري .

الفوائد الصحية الأخري :

الحماية من أمراض القلب والكوليسترول .

تنظيم ضغط الدم .

يمنع أمراض الربو، نزلات البرد، الإنفلونزا .

مقاومة الإلتهابات البكترية .

تقليل أعراض القلق والإكتئاب .

تنظيم الدورة الشهرية عند المرأة .

فوائد الملوخية للبشرة :

9. علاج البشرة الجافة :

إذا كنت من أصحاب البشرة الجافة، ينصح الخبراء بإدراج الملوخية في نظامك الغذائي بصفة منتظمة لكي تساعدك في الحفاظ علي البشرة ناعمة ونضرة. غالباً ما يتسخدم الأطباء الملوخية في معالجة الأشخاص الذين يعانوا من الصدفية .

10. مقاومة حب الشباب :

الملوخية عنصر غذائي غني بفيتامين أ وهو عنصر مفيد لمقاومة حب الشباب كما يقوم بإعادة بناء الأنسجة التالفة وتجديد البشرة التالفة وبذلك يقوم بتقليل الندبات التي يتركها حب الشباب علي البشرة .

11. محاربة الشيخوخة :

الملوخية غنية بفيتامين أ وفيتامين هـ وهذه العناصر تحارب أعراض الشيخوخة . حيث تعمل علي الحد من رؤية الخطوط الدقيقة وبقع الشيخوخة والتجاعيد .كما أنها تعمل علي التخلص من البشرة الشاحبة والباهتة بتنشيط الدورة الدموية لأن فيتامين ج الموجود في الملوخية يعمل علي زيادة إنتاج الكولاجين الذي يحافظ علي نضارة وشباب البشرة . بالإضافة إلي أن الملوخية غنية بالمواد المضادة للأكسدة التي تدمر الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلي ظهور علامات الشيخوخة المبكرة علي البشرة .

12. الحصول علي بشرة متوهجة :

الحصول علي بشرة متوهجة هي حلم كل فتاة ترغب في التخلص من البشرة الباهتة . يمكنك اللجوء إلي الملوخية لأنها تمتلك خصائص فيتامين ب 1 الذي يساعد في الحصول علي بشرة صحية ومتوهجة وتنشيط الدورة الدموية للجلد مما يجعلها تبدو شابة وحيوية .

13.تنشيط الجلد :

يعمل فيتامين أ الموجود في الملوخية علي تنشيط الدورة الدموية للجلد . وبالتالي يمكنك من الحصول علي بشرة متألقة وصحية تمتع بشباب وحيوية .

فوائد الملوخية للشعر :

مثلما تحدث الفيتامينات تأثير رائع علي بشرتك، لها تأير عميق علي جذور الشعر .

14. الحصول علي شعر ناعم :

يعمل فيتامين هـ الموجود في الملوخية علي تنشيط فروة الرأس ويضمن لك الحصول علي جميع العناصر الغذائية المفيدة للحصول علي شعر صحي والتباهي بشعر ناعم كالحرير .

15. تقوية الشعر :

عند تناول الملوخية بإنتظام يضمن لك الحصول علي شعر قوي لأنها تمد الجسم بفيتامين أ اللازمة لصحة الشعر . يقوم هذا الفيتامين بتقوية جذور الشعر وتقليل تساقط الشعر .

16. ترطيب الشعر :

تعمل المواد المضادة للأكسدة الموجودة في الملوخية علي ضمان الحصول علي شعر خالي من الزهم وترطيب فروة الرأس بشكل متوازن ونتيجة ذلك، يمنع تكوين قشرة الرأس والحكة .

17. تجنب شيب الشعر :

مع مرور الوقت قد تعاني من شيب الشعر ولكن الإنتظام علي تناول الملوخية يمد الشعر بفيتامين ب المركب الذي يبطئ عملية شيب الشعر والحفاظ علي شبابه وتألقه .

18. علاج الشعر الضعيف :

إذا كنت تعاني من الشعر الضعيف، تضمن لك الملوخية الحصول علي شعر قوي وأكثر سمكاً .