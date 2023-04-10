أسعار تويوتا راف 4 الجديدة في مصر.. صور

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية تويوتا في مصر عن زيادات أسعار طراز راف 4 موديل 2023 خلال بداية شهر أبريل الحالى .

تويوتا راف 4 موديل 2022

وأوضح وكيل تويوتا ، أن السيارة راف 4 موديل 2023 ، تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلى ، وتم زيادة سعرها 800 ألف جنيه .

وتأتي السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 في السوق المصري بمحرك سعة 2500 سي سي، رباعي الأسطوانات، يضخ قوة قصوى تصل الى 203 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 243 نيوتن متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي يتألف من 8 سرعات، ونظام دفع رباعي.

تويوتا راف 4 موديل 2022

وتستهلك السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 نحو 8.7 لتر من البنزين تقريباً عند قطع مسافة تصل الى 100 كيلومتر، وتبلغ سعة خزان القود 55 لتر.

تويوتا راف 4 موديل 2022

وتأتى الابعاد الخارجية للسيارة تويوتا راف 4 موديل 2022، بطول كلي 4610 مم، و العرض الكلي 1864 مم، و الارتفاع الكلي 1742 مم، و قاعدة العجلات 2690 مم، مساحة التخزين الخلفية 1065 لتر .

وتضم سيارة تويوتا راف 4 موديل 2022 واجهة أمامية مزودة بمصابيح LED، وإضاءة نهارية، وكشافات ضباب أمامية، بالإضافة إلى المرايا الخارجية بلون الهيكل بتحكم كهربائي و نظام الدخول الذكي للسائق و الراكب الأمامي، و سقف بانوراما، مع إشارات انعطاف وإمكانية طيها كهربائيا.

تويوتا راف 4 موديل 2022

أما سعر السيارة تويوتا راف 4 موديل 2022، فتاتى بفئة وحيدة بسعر 3 مليون و750 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و950 ألف جنيه بزيادة 800 ألف جنيه.