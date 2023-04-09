الزمالك يتقدم على البنك الأهلي بهدف من رأسية الونش

سجل محمود حمدي الونش الهدف الأول للزمالك من رأسية متقنة أمام البنك الأهلي في الدقيقة 30 في اللقاء الذى يجمعهما في ستاد القاهرة الدولي فى إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم .

واستحوذ نادي الزمالك على أول نص ساعة من اللقاء دون خطورة بعدما نجح البنك الأهلي في غلق كافة المساحات أمام زيزو ومصطفي شلبي الذين يشكلون الخطورة لنادي الزمالك .

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : محمد عبد الغني - نبيل عماد "دونجا" - سيف جعفر

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحاتم سكر وعمرو السيسي وأحمد بلحاج ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف أسامة نبيه وإبراهيما نداي وسيف الجزيري.