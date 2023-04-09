الحرب العالمية الثالثة.. رئيس أمريكا السابق يوجه رسالة غامضة للعالم

نشر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على منصته "تروث سوشيال"، اليوم الأحد، منشورا غامضا قائلا: "الحرب العالمية الثالثة".

وجاء منشور الرئيس الأمريكي السابق دون أي توضيح أو تلميح بشأن أي موقف على الساحة العالمية، فقط جاء المنشور غامضا ولكنه يحمل الكثير من المعاني خلفة وبتوقع ترامب حدوث حرب عالمية ثالثة في العالم.

وعلى جانب آخر، اتهم ترامب الديمقراطيين بتدمير والولايات المتحدة الأمريكية وتوعدهم بالعودة.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، “كل عام وأنتم بخير. بما في ذلك أولئك الذين يحلمون إلى ما لا نهاية بتدمير بلدنا لأنهم غير قادرين على الحلم بأي شيء آخر، أولئك الذين لا يكترثون لذلك فهم لا يدركون أن وجود حدود وقوة لكل شيء هو أمر جيد”.

وأضاف ترامب: “وفي نفس اليوم سينهي التصويت بسرعة احتيال الناخبين الهائل، ولجميع هؤلاء الضعفاء والباطنيين، والديمقراطيين اليساريين الراديكاليين، والماركسيين الاجتماعيين، والشيوخ الذين يقتلون أمتنا”.

وتابع: “تذكروا، سوف نعود!”.