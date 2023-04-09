مهرجان أهداف.. سموحة يهزم الداخلية 4-3 في الدوري

نجح فريق سموحة في الفوز على الداخلية 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الجولة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.

جاءت رباعية سموحة عن طريق بواتينج هدفين وصديق أجولا وحسام حسن.



وأحرز هدف الداخلية الاول تشامبادي عن طريق بعد تسديدة قوية وعبد الرحمن البانوبي من داخل منطقة الجزاء تصدى لها الحارس عمر صلاح بصعوبة لترتد وتجد متابعة من ألان تشامبادي بتسديده مباشرة.

ونجح لاعبو الداخلية في العودة سريعا مع انطلاق أحداث الشوط الثاني حيث نجح سمير فكري في أحراز الهدف الثاني في شباك سموحة في الدقيقة71 من خلال ركلة جزاء

وتمكن عبد العزيز السيد في إحراز الهدف الثالث في شباك سموحة في الدقيقة 88 من خلال ركلة جزاء

وأهدر لاعبي الداخلية هدف التعادل في الوقت القاتل بعد عرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء حيث فشل الحارس عمر صلاح في السيطرة على الكرة لتسقط امام أقدام علي الزاهدي الذي سدد كرة مباشرة بشكل ساقط تجاه المرمى الخالي لكنها مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.



وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من:

عمر صلاح وبركات حجاج ومحمد سعيد ودكوا دودو وأحمد جمال ومالك بعبوي وأحمد شوشة وبواتينج وحسين فيصل ومصطفى سعد وحسام حسن".

بينما خاض الداخلية المباراة بتشكيل مكون من:

عماد السيد ومحمد نجيب وكمال ابو الفتوح وأحمد سيد وكليتشي وسمير فكري الآن كيميادي وعلى الزهدي وفهد جمعة وعبد الرحمن حسن وكريم يحيى"