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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في معرض فيصل للكتاب.. حازم جلال: الإسلام دين لا يعرف التطرف

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

شهد معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، مساء أمس الأحد، عقد ندوة بعنوان «الإسلام دين الإنسانية والسلام»، أدارها مروان حماد، وشارك فيها الشيخ حازم جلال.

السلام رسالة الإسلام السامية، وأن ربنا سبحانه وتعالى أتى بالسلام في القرآن في مواطن عدة، وما يتوافق مع شهر رمضان ما جاء في سورة القدر، قوله تعالى :«سلام هي حتى مطلع الفجر».
وقال مروان حماد، حين تقرأ في كتاب ربك سبحانه وتعالى، تجد معالم الإنسانية والسلام.

ومن جانبه قال الشيخ حازم جلال، إمام وخطيب مسجد الحمد بالقاهرة، إن الاسلام دين لا يعرف التطرف، ولا العصبية، ولا الجاهلية، فهو السلام، مشتق من اسم الله السلام، وكلمه سلام وردت في ٩٠ موضعا في القرآن الكريم، بينما وردت كلمة حرب ٤ مرات.

وأضاف الشيخ حازم جلال، أن السلام اسم من اسماء الله، وجاء السلام تحية من الله لأم من المؤمنين كانت صوامة قوامة، وهي السيدة خديجة رضي الله عنها، موضحا أن تحية أهل الجنة السلام، وأهل الجنة لهم منزلة عظيمة في الدنيا قبل الأخرة، ويعرفون مكانهم.

وأكد أن الجنة بنيت لبنة من فضة ولبنة من مذهب، ويسير فيها الإنسان وهو يشتهي الثمار، فالطعوم فيها مختلفة، لافتا إلى أن الإنسان يعيش في سلام دائم مع الله، ومع النفس، فأول جريمة حدثت في السماء كانت بسبب الحسد، بين إبليس وآدم، ففي هذه القضية دخل إبليس في ندية مع الله.

وأشار إلى أن السلام مع النفس ينقذ الإنسان من البلاء، والصراعات الدنيوية، ويعتلي به إلى أعلى القمم، مستشهدا بقصة عزيز مصر، سيدنا يوسف عليه السلام، الذي تعرض للظلم والمؤامرات المختلفة، حتى أنقذه الله سبحانه وتعالى، وأصبح ملك مصر.

معرض فيصل للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الإسلام دين الإنسانية والسلام الشيخ حازم جلال سلام هي حتى مطلع الفجر

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