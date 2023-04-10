عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وكيل تعليم الوادي الجديد يشهد نهائي الدورة الرمضانية لكرة الطائرة للفتيات

جانب من نهائي الدوره
جانب من نهائي الدوره الرمضانيه

شارك سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، فعاليات اللقاء النهائى للدورة الرمضانية كرة الطائرة بنات، على أرض ملعب الخارجة المتميزة للغات يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.

وكانت المباراة النهائية بين فريقى طالبات مدرسة باريس الإعدادية والخارجة المتميزة للغات حيث أسفرت النتيجة عن فوز مدرسة الخارجة المتميزة للغات بالبطولة.

وهنأ مدير التعليم بالمحافظة طالبات المدرسة بهذا الفوز، مثمنا مجهودات توجيه عام التربية الرياضية (بنات) للجهد المبذول والمتميز فى البطولة وحسن أداء العمل، ووجه بضرورة الاستعداد لعقد مجموعة من الأنشطة الرياضية مع مطلع صيف 2023.

وفى سياق متصل شهد وكيل التعليم بالوادى الجديد يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية، فعاليات الأمسية الرمضانية التى نظمتها مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، وذلك من منطلق الحرص على إضفاء أجواء رمضانية مبهجة فى نفوس الجميع وإحياء ليالى رمضان المباركة بمشاركة الطلاب، وتضمنت الأمسية القرآن الكريم ومجموعة من الفقرات منها تواشيح وإنشاد دينى نالت استحسان الحضور.

محافظ الوادي الجديد يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء محطات لإنتاج الكهرباء النظيفة

ووجه مدير التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل لتعاونهم فى إنجاحه والظهور بالمظهر اللائق والمشرف متمنيا لهم دوام التوفيق والسداد.

الوادى الجديد الدورة الرمضانية تعليم الوادي الجديد نجيب محفوظ الطلاب محافظ الوادي الجديد بروتوكول تعاون المباراة النهائية مباراة النهائي وكيل التعليم تواشيح دورة الرمضانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أصعب 24 ساعة فى إبريل|سيول وأمطار رعدية تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

عواصف رعدية واستعدوا للقادم.. تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

شهر كامل| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بعد ارتفاع الاحتياطي

إصابة وتسمم.. أسباب استبعاد ثنائي الأهلي من قائمة نهائي كأس مصر

خبير يحسم الجدل حول صحة إلغاء هدف البنك الأهلي في شباك الزمالك

صرف مرتبات أبريل بالزيادة الجديدة الخميس المقبل .. اعرف هتزيد كام

أنا مخطوفة حد يقول لـ ماما.. حقيقة رسالة متداولة لطفلة تستغيث

موضوعات متعلقة

محافظة الوادى الجديد تعلن عن مسابقة للإنشاد وقراءة القرآن للأطفال

ترشيحاتنا

الدولار يشهد انخفاضا جديدا اليوم.. تعرف على الأسعار

اقتحام المسجد الأقصى وإصابة شابين فلسطينيين

انخفاض جديد| أسعار الذهب تشهد مفاجأة سارة وتحديدًا عيار21

فطارك عندنا.. طريقة عمل المقلوبة بالدجاج وشوربة الكريمة بالفطر

بمرتب 4 آلاف جنيه.. توفير 32 فرصة عمل لشباب الخريجين في القليوبية

هل يجوز الاجتهاد في العبادة ليلة 27 فقط .. أزهري يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبيجامة.. غادة عبد الرازق تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

العراق.. نهاية مأساوية لـ مصور سقط من قمة جبل ارتفاعه 2611 مترا

هل ينوي استبعاده.. يورجن كلوب يكشف موقفه من استمرار محمد صلاح في ليفربول

نشرة المرأة والصحة| طبيب يكشف مفاجأة عن حساسية الجلد المنتشرة.. أبراج تنجح في التوازن بين العمل والحب والحياة

فيديو

وداد خلعت سيد والقبض على محمد رمضان..أحداث ساخنة في الحلقة الـ18من جعفر العمدة

شرشحة وفضايح.. علا غانم تكشف المستور عن طليقها |فيديوجراف

حادث أليم.. ماذا حدث لـ معد الحسان وزوجته وطفله في تركيا |فيديوجراف

الرئيس يتفقد قسم مدينة نصر أول ويتناول الإفطار مع الضباط.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: السر في التفاصيل

خالد جمال

خالد جمال يكتب| 6 أسباب وراء نجاح مسلسل ريهام حجاج "جميلة"

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. من ينقذ كنز المقطم ؟

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب : أنوار الفاتحة (6) مالك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب ليسوا أصدقاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ