بـ 3600 جنيه.. أرخص موبايل من سامسونج يمكنك شراؤه في رمضان

تحصل الكثير من الهواتف الذكية على العروض والتخفيضات بمناسبة شهر رمضان، ومن هذه الهواتف حصل Galaxy A03 Core على تخفيض جيد حيث أصبح سعره 3600 جنيه، مما يجعله أحد أفضل الخيارات عند شراء هاتف من سامسونج بسعر رخيص.

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core في السوق المصري بسعر يبدأ من 3 آلاف و 600 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

سعر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD، قياس 6.5 بوصة، مع جودة عرض +HD، ودقة 720 × 1600 بكسل، مع نوتش على شكل Infinity-V مخصص للكاميرا الأمامية، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.



ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A03 Core كاميرا خلفية واحدة مع مستشعر بدقة 8 ميجابكسل مع بفتحة عدسة f / 2.0، وتقريب بصري يصل إلى 4x ،مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي، وإجراء مكالمات الفيديو، مع فلاش LED، مع تسجيل الفيديو بجودة 1080 بيكسل.

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A03 Core بمعالج من نوع Unisoc SC9863A، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجابايت رام، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل المخفف Go من أندرويد.

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy A03 Core على بطارية كبيرة سعة 5000 مللى أمبير مع منفذ شحن من نوع microUSB ومقبس سماعة رأس قياس 3.5 ملم، مع دعم تقنية Bluetooth v4.2 وشبكات Wi-Fi، وشبكة 4G LTE، بالإضافة إلى تقنية GPS.



