تفاصيل خطيرة.. الصين تجري مناورات عسكرية بالقرب من تايوان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الاثنين، رصد 59 طائرة صينية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالقرب من الجزيرة.

فيما قالت وزارة الدفاع التايوانية إن حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" أجرت تدريبات في غرب المحيط الهادئ صباح اليوم.

وأضافت الوزارة أن القوات الصينية تواصل المناورات العسكرية بالقرب من تايوان، مؤكدة أنها تتابع الوضع عن كثب.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الإثنين، رصد تواجد 70 طائرة صينية و11 سفينة في محيط تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الوزارة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على استعداده التام للتصدي لأي خروقات ضد الأراضي التايوانية.