بسبب مسلسل جعفر العمدة.. ريهام سعيد توجه رسالة إلي المخرج محمد سامي

وجهت الإعلامية ريهام سعيد، رسالة إلي المخرج محمد سامي عن مسلسل “جعفر العمدة”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت ريهام سعيد عبر خاصية “الاستوري”: “شكرًا علي المتعة”.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 18:

شهدت الحلقة 18 من مسلسل جعفر العمدة اشتعال الخلاف بين عائلة فتح الله وجعفر العمدة.

وأخبر نعيم ؛ ابن عمه جعفر العمدة بما حدث وبزواج شوقي ووداد حيث قرر ان يعود لمصر ويقطع إجازته في لبنان .

في الوقت الذي شاهد فيه سيد طليقته وداد وهي ترقص لشوقي فتح الله ليذهب اليه وكاد ان يطعنه بالسكين ولكن قام شوقي فتح الله بضربه.

و كشفت الحلقة سر كيفية زواج وداد من شوقي فتح الله.