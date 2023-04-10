الصين تكشف عن هدف مناوراتها حول تايوان.. واليابان ترد

علقت وزارة الخارجية الصينية على المناورات العسكرية قرب جزيرة تايوان، مؤكدة أنها تعد رسالة تحذير للانفصاليين.

من جانبه، قال متحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الاثنين، إن طوكيو تتابع المناورات العسكرية الصينية حول تايوان باستمرار و"باهتمام كبير".

ولطالما شعرت اليابان بالقلق بشأن الأنشطة العسكرية للصين في المنطقة نظرًا لمدى قرب جزرها الجنوبية من تايوان.

وتجري الصين تدريبات عسكرية تحاول فيها محاكاة "ضرب طوق" حول تايوان في يومها الثالث من مناوراتها، حسبما أكد بيان صادر عن الجيش الصيني.

وذكرت محطة "سي سي تي في" التلفزيونية الحكومية الصينية أن عشرات الطائرات نُشرت لفرض "حصار جوي" على الجزيرة التي تطالب بها بكين.

وأكدت بكين أن طائرات تابعة لها "تحمل ذخيرة حيّة" أجرت "محاكاة لضربات" قرب تايوان موضحة أن حاملة الطائرات "شاندونغ" شاركت أيضا في المناورات الجارية قرب الجزيرة.

ووفقًا لمحطة "سي سي تي في" فإن أسرابًا عدة من المقاتلات من طراز اتش-6 كاي تحمل الذخيرة الحيّة.نفذت موجات عديدة من محاكاة ضربات على أهداف مهمة في جزيرة تايوان".

وكانت الصين أعلنت السبت عن التدريبات التي تستمر لمدة ثلاثة أيام، بعد عودة رئيسة تايوان تساي إنج وين إلى تايبيه بعد اجتماع في لوس أنجلوس مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.

وأدانت الصين هذه الخطوة، خاصة مع قولها إن تايوان تعد جزءًا من أراضيها ولن تتخلى أبدًا عن استخدام القوة لإخضاع الجزيرة لسيطرة بكين.