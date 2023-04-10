اقتحام المسجد الأقصى وإصابة شابين فلسطينيين

اقتحم مئات المستوطنين وعدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى.

وتقدمت قوات الاحتلال على اعتقال شاب فلسطيني من باحات المسجد الأقصى، وإخراج فتاة وأحد موظفي الأوقاف، بالتزامن مع استمرار عملية الاقتحام.



وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شابين، وعدد من حالات الاختناق بالغاز صباح اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم العين في نابلس، بعد أن أطلقت الرصاص وقنابل الغاز بكثافة تجاه منازل الفلسطينيين.

وكانت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، باقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة نابلس الفلسطينية، فجر اليوم، حيث اشتبكت مع الشبان الفلسطينيين.

وعقب اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي مع الشبان الفلسطينيين، ما ترتب عليه انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المدينة، عقب إتمام عملية اعتقال.

يأتي ذلك مع استمرار الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.