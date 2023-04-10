حلويات رمضان .. طريقة عمل رموش الست

تعد رموش الست من الحلويات المفضلة لدي الكثير لأنها خفيفة ولذيذة ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل رموش الست لتقديمها ضمن حلويات رمضان.



المقادير :

نصف كوب سميد

كوب و ربع دقيق

نصف كوب زبدة

معلقتين كبار سكر مطحون

معلقتين كبار جوز هند ناعم

بيضة

نصف معلقة صغيرة فانيليا

نصف معلقة صغيرة بكينج باودر

معلقة كبيرة حليب

طريقة التحضير :

في طبق نحط الزبدة على السكر البودرة ونضربهم بمضرب يدوي حتي ذوبان السكر ثم نضيف بيضة والفانيليا ومعلقة الحليب ويضرب جيدا حتي تختفي البيضة وسط الخليط .



في طبق آخر ننخل الدقيق ونضيف معه السميد وجوز الهند والبيكينج البودر ثم نضيفهم على خليط الزبدة و السكر البودرة ونحرك حتي تصبح العجينة متماسكة، ونضع الخليط بدون عجن في كيس نظيف ويوضع في الثلاجة لمدة نصف ساعة.



نأخد مقدار ملعقة من العجينة و تكور على شكل عين ونضغط عليها بالشوكة بالطول و العرض

وندهن الوجه بيض وحليب بالفرشاه.



ندخلها فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقه لحد ما لونها يبقا ذهبي

نخرجها و نسقيها شربات خفيف ونصفيها ونزينها بالفستق المفروم أو جوز الهند.