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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد.. اعرف الضوابط

صدى البلد

أكدت دار الإفتاء، أن الاعتكاف سُنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدق الاعتكاف على القليل من الوقت وعلى الكثير، فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر عند علماء الشافعية ويثاب المرء ما بقي في المسجد.

وأضافت الإفتاء، أن من تتاح له فرصة للاعتكاف ولو قليلة جاز له شرعًا أن يعتكف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، موضحة: ومن لا يتاح له ذلك فليس مطلوبا منه الاعتكاف، ويصل له ثواب البقاء في المسجد حتى لو كان انتظارًا للصلاة، مشيرة إلى أنه يمكن له أن يعتكف ليلة أو أكثر من قبل الغروب إلى بعد الفجر.

هل خروج المعتكف من المسجد يبطل اعتكافه

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، إن خروج المعتكف من المسجد يبطل الاعتكاف، إلا إذا خرج للضرورة، كقضاء الحاجة، والوضوء، والاغتسال، وإحضار الطعام، ويشترط ألا يطول وقت المكوث خارج المسجد.

واستشهد عاشور خلال البرنامج الإذاعي " دقيقة فقهية"  بما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إذا كان معتكفا».

 

الاعتكاف الوضوء الدكتور مجدي عاشور دار الإفتاء

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