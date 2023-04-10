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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المساجد تتأهب لاستقبال العشر الأواخر وإقامة سنة الاعتكاف.. صور

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

انطلقت صباح اليوم الاثنين تحت شعار (كلنا في خدمة بيوت الله)، حملات نظافة المساجد على مستوى الجمهورية بإشراف مباشر من قيادات الدعوة وأئمة المساجد بالأوقاف استعدادًا للعشر الأواخر من الشهر الفضيل.

كلنا في خدمة بيوت الله

وتتضمن الحملة نظافة المساجد وتهيئتها لإقامة سنة الاعتكاف وصلاة التهجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وبخاصة الأماكن التي يتم إعدادها لاستقبال المعتكفين.

الاختبارات المركزية للمتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة

كما نشرت وزراة الأوقاف أسماء ومواعيد الاختبارات المركزية التحريرية للمتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة الراغبين في الانتقال على بند التحسين، وذلك بمسجد النور بالعباسية في تمامالساعة العاشرة صباحًا حسب المواعيد المقررة بالجداول، ولن يسمح بدخول الاختبار إلا بإحضار إفادة معتمدة من المديرية التابع لها بأنه معتمد بسجلات خطباء المكافأة لديها، ولم يسبق وقفه عن الخطاب، وذلك على النحو التالي:

رئيس الجمهورية ينيب محافظ القاهرة في حضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان

في وقت سابق، أناب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لحضور صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المعظم يوم 23 رمضان 1444هـ الموافق 14 أبريل 2023م ، وذلك بمسجد عمرو بن العاص (رضي الله عنه).
وبهذه المناسبة فإن وزارة الأوقاف وزيرًا وأئمة وجميع العاملين بها يتوجهون بالشكر لسيادته على تفضله بهذه الإنابة، سائلين الله (عز وجل) أن يوفق سيادته وأن يعينه وأن يسدد خطاه، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 23 ) مسجدًا يوم الجمعة، منها ( 13 ) مسجدًا جديدًا  أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 10 ) مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 1077 ) مسجدًا، منها ( 871 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 206 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

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