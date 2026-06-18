بعد ثلاثية الجزائر.. إبراهيم عبد الجواد يصف ميسي بالظاهرة غير البشرية

أشاد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد بالمستوى الاستثنائي الذي قدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد قيادته منتخب بلاده لتحقيق فوز كبير على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وكتب عبد الجواد، عبر حسابه على موقع "فيسبوك" تعليقًا على تألق ميسي وإحرازه "هاتريك" في اللقاء، مؤكدًا أن ما يقدمه اللاعب يتجاوز حدود المألوف في كرة القدم، قائلاً: "ميسي دا مش بني آدم.. بيعمل كل حاجة في الكرة رغم كبر السن، وبيلعب كأس العالم ده بدون أي ضغوطات بعد ما خلاص تحرر من كل الضغوطات بتتويجه بالمونديال الأخير".

ويأتي هذا التألق التاريخي من قائد المنتخب الأرجنتيني ليعزز بدايته القوية في البطولة، بعدما نجح في قيادة التانجو لانتصار عريض على حساب المنتخب الجزائري، في مباراة فرض فيها المنتخب الأرجنتيني سيطرته الكاملة ونجح في حسمها بثلاثية نظيفة.

وبهذا الفوز، يحصد المنتخب الأرجنتيني أول ثلاث نقاط له في مشواره بالمجموعة، بينما يخرج المنتخب الجزائري بدون نقاط في بداية مشواره بالبطولة، في لقاء شهد تألقًا لافتًا لميسي الذي خطف الأضواء بأداء استثنائي و"هاتريك" تاريخي.