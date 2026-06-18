الشوالي بعد هاتريك ميسي : الأساطير لا تعترف بالنهايات والموهبة لا تقاس بالعمر

أشاد المعلق الرياضي الكبير عصام الشوالي بالمستوى الاستثنائي الذي قدمه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما قاد منتخب بلاده إلى فوز كبير على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد، في افتتاح مشوار الفريقين ببطولة كأس العالم 2026، مسجلًا "هاتريك" تاريخيًا عزز به مكانته بين أعظم لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.

وكتب الشوالي عبر حسابه على موقع "فيسبوك" أن ميسي يواصل الرد على كل من توقعوا نهاية مسيرته، مؤكدًا أن الزمن قد يؤثر على الجسد، لكنه لا يستطيع أن يهزم الموهبة والعقلية الاستثنائية.

وقال: "نعم، الجسد لا يرحم، ونعم، العمر ينتصر في النهاية على الجميع، لكن في الوقت الذي كان فيه كثيرون ينتظرون تراجع ليونيل ميسي، كان هو يواصل الرد بالطريقة التي يجيدها.. داخل الملعب."

وأضاف أن ميسي اعتاد طوال مسيرته على تكذيب التوقعات، موضحًا: "قالوا انتهى بعد 2014، فعاد وقاد الأرجنتين إلى لقب كوبا أمريكا، وقالوا انتهى بعد 2021، فقادها إلى كأس العالم، وقالوا انتهى بعد 2022، فواصل تحطيم الأرقام، واليوم عاد ليؤكد أن الأساطير لا تعترف بالمواعيد التي يحددها الآخرون لنهايتها."

وأشار الشوالي إلى أن سر استمرار ميسي لا يكمن في السرعة أو القوة البدنية فقط، وإنما في ذكائه الكروي، قائلاً: "قد لا يركض ميسي كما كان يفعل في العشرين من عمره، لكن كرة القدم لا تُلعب بالساقين فقط، بل بالعقل أيضًا. ومع مرور السنوات خسر بعض السرعة، لكنه كسب خبرة ورؤية وذكاءً جعلته أكثر تأثيرًا وحسمًا."

وأكد أن قائد منتخب الأرجنتين لم يكتفِ بقيادة بلاده إلى المجد العالمي، بل واصل كتابة التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 16 هدفًا في بطولات كأس العالم، ليشارك صدارة الهدافين التاريخيين للمسابقة، مواصلًا صناعة اللحظات الاستثنائية على مدار ست نسخ مونديالية.

واختتم الشوالي رسالته قائلاً: "الجسد قد لا يرحم، لكن الموهبة الخالدة، والذكاء الاستثنائي، والعقلية الفائزة، جعلت ميسي لا يرحم كل من استعجل كتابة نهاية أسطورته."

وكان منتخب الأرجنتين قد استهل مشواره في كأس العالم 2026 بفوز كبير على الجزائر بثلاثية نظيفة، حملت توقيع ليونيل ميسي، الذي خطف الأضواء بأداء استثنائي و"هاتريك" تاريخي، ليؤكد أن قائد التانجو لا يزال حاضرًا بقوة في أكبر المحافل الكروية.