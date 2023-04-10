ملابس غير تقليدية.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة بسيطة.

وظهرت غادة عبد الرازق، مرتديه بيجامة بسيطة ذا نقوش مختلفة باللون الرمادي الفاتح لتكشف عن رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت غادة عبد الرازق، في المكياج على وضع لمسات بسيطة من الماكياج واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لتكشف جمالها.

كما اختارت غادة عبد الرازق، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور غادة عبد الرازق