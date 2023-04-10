إسلام أمين : وصلة المياه حياة في كل بيت

أكد الإعلامي إسلام أمين، أن وصلة المياه الحياة في كل بيت، موضحًا أن هناك منازل بدون مياه، ففي حالة توصيل المياه لتلك الأسرة يكون هناك إدخال للفرحة.

وأضاف “أمين”، خلال برنامج “بالخير سابقين” مع مؤسسة إكرام المذاع على قناة “صدى البلد”، أن مؤسسة “إكرام” تقوم بعمل ما يزيد على 200 وصلة مياه شرب كل شهر، مشيرا إلى أنه في شهر رمضان قررت المؤسسة عمل 1000 وصلة مياه، معلقا “من يقبل التحدي في السباق للخيرات؟”.

وتابع أن مؤسسة إكرام تقوم بتوصيل المياه للبيوت بتكلفة 3000 جنيه للوصلة الواحدة، مشيرا إلى أن الإنفاق في الخيرات هو العمل الصالح الذي يدوم في الحياة الدنيا والآخرة وفي ميزان العمل والصدقات الجارية وخاصة للمتوفي، منوها بأنه يمكن توسيع النية أي تجوز للحي والميت.