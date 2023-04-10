نداء عاجل من البرلمان الأوكراني إلى دول الناتو لتسريع انضمام كييف للحلف

دعا أعضاء البرلمان الأوكراني، اليوم الإثنين، دول حلف شمال الأطلسي “الناتو”، إلى دعم ترشيح كييف لعضوية الناتو وتسريع عملية الانضمام.

وكتب عضو البرلمان الأوكراني، أوليكسي جونشارينكو، عبر “تليجرام”: "ناشد البرلمان الأوكراني الدول الأعضاء في الناتو والجمعية البرلمانية للناتو تسريع انضمام أوكرانيا إلى الحلف".

وأضاف: “يحتوي نص النداء على مناشدة لدعم حاجة أوكرانيا المبررة في ظروف الطوارئ الحالية للحصول على عضوية الناتو".

ودعا النواب برلمانات دول الحلف إلى تبني القرارات المناسبة ومناشدة الحكومات دعم طلب أوكرانيا والبدء في "التخطيط لعملية انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي".

كما دعا البرلمان الأوكراني، دول الحلف إلى تسهيل اتخاذ قرارات مهمة في الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية للناتو في لوكسمبورج بهدف تقريب أوكرانيا من عضوية هذه الكتلة العسكرية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز”، نقلاً عن مصادر، أن الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا والمجر، تعارض جهود بولندا ودول البلطيق لتعزيز علاقات أوكرانيا مع الناتو ووضع خريطة طريق لعضوية كييف خلال قمة الحلف في شهر يوليو.