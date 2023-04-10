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الحكومة تحدد إجازة العيد

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة صدى البلد “ مريم كمال ” تغطية خاصة عن إجازة عيد الفطر وعدد أيامها ، و عدد أيام الإجازات خلال باقي العام . 

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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 20 من شهر أبريل الجاري حتى يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، إجازة رسمية، مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء.

بخلاف إجازة عيد الفطر والإجازات الرسمية، حدد قانون الخدمة المدنية، عددًا من الإجازات التي يحصل عليها الموظفون، وتكون بموجب القانون مدفوعة الأجر، ويحصل عليها جميع الموظفون العاملون بالجهاز الإداري للدولة، لكن بدرجات مختلفة وبعدد أيام يختلف بحسب تاريخ شغلة الوظيفة.

ويمنح الموظفون إجازات رسمية بحسب الضوابط والقواعد التنظيمية التي حددها قانون الخدمة المدنية، وتكون مدفوعة الأجر، وفي حال لم يحصلوا عليها خلال مدة محددة يسقط حقهم في تقاضي تلك الإجازات، مع الأخذ في الاعتبار أن تلك الإجازات تمنح بشكل سنوي للموظفن.

وتصل الإجازات التي يحصل عليها الموظفون إل 45 يومًا، حيث تبدأ من 15 يومًا وتصل إلى 45 بحسب مدة شغل الوظيفة، وكذلك تختلف بالنسبة للفئات الوظيفية المختلفة، والتي نص عليها قانون الخدمة المدنية.

ويحصل الموظفون على الإجازات السنوية بمعدل 15 يومًا في السنة، وذلك بعد مرور 6 أشهر من تسلم العمل، على أن تزداد هذه أيام الإجازات التي تمنح للموظفين بعد ذلك، وبالتحديد بعد مرور سنة كاملة من تاريخ شغل الوظيفة، حيث يحصل الموظفون على 21 يومًا إجازة.

وأعلطى القانون الحق للجهة في رفض الإجازة الممنوحة للموظف، بشرط ألا يكون هذا الرفض في حدود 20% من الإجازة السنوية المستحقة للموظف.

وأقصى عدد أيام يتم فيها رقض جهة العمل حصول الموظف على إجازة سنوية، هي 3 أيام للذين من حقهم الحثول على 15 يومًا، وبذلك يكون من حقه الحصول على 12 يومًا كاملًا طوال السنة دون رفض الجهة المختصة.

ويمكن لجهة العمل رفض 4 أيام من إجازة الموظفين الذين يحصلون على 21 يومًا، و6 أيام يمكن لجهة العمل خصمها من الموظف الذي يحصل على 30 يومًا إجازة سنوية، كما يجوز خفض الإجازات التي تصل إلى 45 يومًا إلى 36 يومًا فقط.

 

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