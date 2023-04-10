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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة بدلاء الأهلي أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

صدى البلد

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لـ الأهلي، عن تشكيل فريقه، لمواجهة بيراميدز، في نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.

تشكيل الأهلي

وجاء تشكيل الأهلي كلا من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني

خط الوسط: حمدي فتحي - عمرو السولية - مروان عطية 

خط الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو

ويجلس على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراة اليوم كلا من: علي لطفي و خالد عبد الفتاح وياسر ابراهيم أحمد القندوسي وشادي حسين ومحمد مجدي افشة أليو ديانج وبرونو سافيو ومحمد شريف

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي

تشكيل الاهلي مارسيل كولر الأهلى بيراميدز محمد عبد المنعم المدير الفني لـ الأهلي

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