الجامع الأزهر ينهي استعدادات صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان .. غدا

تنطلق غدا الثلاثاء فى رحاب الجامع الأزهر الشريف أول صلاة تهجد لشهر رمضان المبارك لعام 1444 هجريًا، حيث أجرى الجامع استعداداته لاستقبال المصلين فى باحاته وأروقته، كما أعد الجامع جدولًا للسادة المرشحين لإمامة صلاة التهجد وعددهم (12) قارئًا، يؤدون صلاة التهجد بالقراءات، بواقع (8) ركعات يوميًّا من الليلة العشرين من رمضان إلى نهاية الشهر المبارك.



وشهد الجامع الأزهر اليوم الاثنين، التاسع عشر من شهر رمضان المبارك إقبالا كبيرا من المصلين لأداء صلاتي العشاء والتراويح، حيث اصطف الآلاف في جو من الخشوع والتبتل إلى الله خلف أئمة الجامع، وذلك في إطار ما يقوم به الجامع الأزهر من جهود مكثفة ‏لإحياء الأجواء الرمضانية، وفي إطار البرنامج العلمي والدعوي للجامع تحت رعاية فضيلة ‏الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر.‏



وتقدم المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف، وأقيمت صلاة العشاء والتراويح من سورتي النمل والقصص برواية السوسي عن ابن عمرو البصري، ورواية ورش عن نافع المدني، ورواية قالون عن نافع المدني، و رواية الدوري عن الإمام الكسائي.



وأم المصلين الليلة في الجامع الأزهر؛ الدكتور أسامة هاشم الحديدي، والدكتور أيمن محمد عبد المنعم، والدكتور محمد علاء الدين سباعي، والدكتور أحمد سعد العجمي، بينما أم المصلين في مسجد مدينة البعوث الإسلامية الشيخ محمد جمعة، والشيخ حسام قاسم، والشيخ عمرو فاروق، والشيخ كمال محمد على.



ويقدُم المصلون إلى الجامع الأزهر من مختلِف محافظات الجمهورية، كما يؤدي الطلاب ‏الوافدون بالأزهر من أكثر من مئة دولة صلاة العشاء و التراويح بالجامع الأزهر، وتؤدى ‏صلاتي العشاء والتراويح بالقراءات العشر ويؤمها قراء الجامع الأزهر وهم من خيرة قراء ‏القرآن في الأزهر الشريف، أعرق مؤسسة دينية وتعليمية في العالم، ويقوم المركز الإعلامي ‏للأزهر الشريف بنقل الصلاة مباشرة على صفحات ومنصات الأزهر على ‏مواقع التواصل ‏الاجتماعي وصفحة الجامع الأزهر.‏



ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام ‏الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (260 مقرأة- 52 ملتقى بعد الظهر- ‏‏26 ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية 20 ‏ركعة يوميا بالقراءات العشر- 30 درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد ‏مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم 6 احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- 5000 ‏وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين).‏