نائبة التنسيقية: الانتهاء من رصف الطريق المؤدي إلى معبد إدفو بأسوان

تقدمت النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس الوزراء ووزير السياحة ووزير التنمية المحلية، حول معبد إدفو وعدد من الظواهر بمحافظة أسوان.

وقالت الشريف أنه كان هناك إصرار على الانتهاء من طلب أهالي أسوان من رصف و تطوير و غيره من الموضوعات الهامة لهذه المنطقة الحيوية، منوهة أنه أثناء انعقاد لجنة السياحة و الطيران المدني برئاسة النائبة نورا علي و بعضوية جميع النواب، تم الاتفاق على أن يتم تحقيق جميع ما تم التوصية به باللجنة أثناء مناقشة طلب الإحاطة ، فتم الانتهاء من رصف الطريق المؤدي إلى المعبد وجاري متابعة جميع المطالبات.

وقالت النائبة نشوى الشريف، في طلبها:" يعيش السائحون صراعا بمحافظة أسوان في إدفو تلك المدينة الهامة في صعيد مصر ألا وهو الصراع للوصول إلى المعبد، معقبة:"صراع مع عربات الحنطور المتهالكة والألم لمشاهدة الخيول الضعيفة المتهالكة والمطبات المتتالية.

وتابعت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انه الى الآن لم يتم الانتهاء من الأعمال من رصف، متسائلة:"ماذا عن النظر في أمر الحنطور و إحلاله وتجديده بشكل يليق ووضع ضوابط مرورية صارمة للحد من العبث بأرواح السائحين بسبب السرعات الجنونية في حركة الحنطور.