المتحف المصري الكبير.. شعب يصنع حضارة وإنجاز ضخم تكتبه يد المصريين

المتحف المصري الكبير صرح حضاري ضخم ،يؤكد على عظمة وقدرة المصريين على صنع الماضي والحاضر والمستقبل ، لتنير شعلة جديدة تنطلق من مصر عاصمة التاريخ فى العالم لتقدم لملايين السائحين حوالي 56 ألف قطعة أثرية فريدة من نوعها أبرزها مجموعة كنوز الملك توت عنخ آمون الشهيرة وقناعه الذهبي.

تحول جغرافي في البنية التحتية يبهر من يزور منطقة المتحف المصري الكبير والتى تخطت نسبة الانجاز فيه قرابة 95% ، لينتظرها ملايين السائحين ووكلات السفر ومنظمى الرحلات بشغف لادراجها على برامجهم السياحية ، خاصة أنه من المقرر تنظيم حفل عالمي بحضور رؤساء وملوك العالم ، لتكون بمثابة حملة دعائية مجانية يتناقلها وسائل الاعلام المحلية والدولية لتتحدث عن الحضارة المصرية التى تقع تحت سقف المتحف.

محرر صدى البلد من داخل المتحف المصري الكبير



وفى تصريحات له أعلن الدكتور عيسى زيدان، مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، الانتهاء من 95% من البهو الداخلي والدرج العظيم للمتحف المصري الكبير بالاضافة الي الانتهاء بنسبة 100% من قاعات العرض الخاصة بتوت عنخ آمنون ، فى دلالة منه أن العمل قائم على قدم وساق ليكون سيناريو العرض بالمتحف يليق بمكانة مصر.

وافتتح المتحف المصري الكبير أبوابه امام الجمهور نحو نموذج تجريبي استعدادا للافتتاح الكبير ، ويمكن حجز التذاكر الخاصة آون لاين لتخوض تجربتك داخل الصرح الثقافي الأضخم فى العالم والذى يحتضن الآلاف من القطع الآثرية .

ماكيت المتحف المصري الكبير

أسعار دخول المتحف المصري الكبير



1- جولة إرشادية للشباب فوق 21 سنة يتطلب اثبات شخصية عند الوصول بقيمة 150 جنيها للفرد

2-جولة إرشادية من 6 الي 21 سنة بـ 57 جنيها

3-جولة للطالب المصري حتي سن 30 سنة بـ 75 جنيها

4-جولة إرشادية فوق 60 سنة 75 جنيها

أسعار دخول المتحف المصري الكبير للأجانب

1-فوق 21 سنة بـ 1000 جنيه مصري

2-من 6 الي 21 سنة 500 جنيه مصري

3-طالب اجنبي حتي 30 سنة 500 جنيه مصري

وعقب دخولك من البوابة الرئيسية مرورا الي المتحف المصري الكبير ، سوف تستقبلك المسلة المعلقة مزينة شامخة ، لتصطحبك الى بوابة يطل عليها تمثال رمسيس الثاني العملاق ، لينير طريقك الي مجموعة من أفضل القطع الأثرية الموجودة على الدرج العظيم وهي آثار ثقيلة لأول مرة تعرض ليتميز بها المتحف ، لتكون كنوز تاريخ مصر الضارب بجذوره فى عمق الزمن امامك تروي ظمأك من الثقافة.



جوالات المتحف المصري الكبير



أماكن الجوالات في المتحف المصري الكبير ، سيكون أبرزها " قاعة الملك توت عنخ آمون ، مكتبة للكتب النادرة ، مبنى المؤتمرات ، مركز للثقافة ، متحف مركب الشمس ، بالاضافة الي منطقة الحدائق و البرندات العالمية من مطاعم كميزة ترفيهية .

الملك رمسيس الثاني من بهو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

وتشير كافة الانجازات على ارض الواقع ان المتحف المصري الكبير قارب على افتتاحة بحضور رؤساء وملوك العالم فى حفل عالمي ضخم ، قد يكون خلال العام الجاري 2023 ، عقب الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة به.

واجهة المتحف المصري الكبير

يذكر أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بالاهتمام بأدق التفصيلات الخاصة بالمتحف كمنظومة متكاملة، بحيث يعكس من ناحيتي الشكل والمضمون، عظمة وعراقة الحضارة المصرية القديمة، وكذلك القدرة على التنظيم والإدارة الحديثة وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

كما وجه الرئيس بمواصلة الأعمال الجارية، لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافي للمتحف، وبتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية في العالم، بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم، وحاضرها ومستقبلها الذي نطمح إليه ونعمل من أجله.