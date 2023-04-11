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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد الياباني وقرينته يحضران حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا

صدى البلد

يقوم ولي العهد الياباني أكيشينو وقرينته بزيارة بريطانيا، في شهر مايو المقبل؛ لحضور حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا لبريطانيا، وذلك نيابة عن الإمبراطور.


وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه تمت الموافقة على زيارة ولي العهد وقرينته إلى بريطانيا، والمقرر أن تستغرق أربعة أيام، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، عقد اليوم /الثلاثاء/، في طوكيو.


ومن المقرر أن يغادر ولي العهد وقرينته اليابان، في الرابع من شهر مايو المقبل، وأن يصلان إلى لندن في اليوم ذاته، كما أنه من المتوقع أن يحضر الزوجان حفل استقبال يقيمه الملك في قصر باكنجهام، يوم الخامس من مايو. 


وسيحضر الزوجان حفل التتويج في "وستمنستر أبي" في السادس من شهر مايو، ويعودان إلى اليابان في اليوم التالي، وستكون هذه هي أول زيارة رسمية للزوجين لبريطانيا.


من جانبها.. تقول وكالة رعاية القصر الإمبراطوري اليابانية إن العائلة المالكة البريطانية أرسلت دعوة إلى الإمبراطور ناروهيتو؛ لحضور هذا الحدث.


وقد حضر الإمبراطور ناروهيتو والإمبراطورة ماساكو جنازة الملكة إليزابيث الثانية، في سبتمبر الماضي.


كان قصر باكنجهام قد أعلن إقامة مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا العظمى في 6 مايو 2023، حيث ستستمر الاحتفالات 3 أيام، وسوف تشمل حفلا موسيقيا بمشاركة نجوم عالميين، ومن المتوقع أن يجمع هذا الحدث التاريخي قادة العالم والدبلوماسيين والسياسيين وأفراد العائلة المالكة من جميع أنحاء العالم.

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