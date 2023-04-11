عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أعضاء المهن الطبية بهيئة الإسعاف ينضمون لعضوية صندوق التعويض عن المخاطر

صدى البلد

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الموافقة على ضم أعضاء المهن الطبية من العاملين بهيئة الإسعاف المصرية إلى عضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بصفته رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ووزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، والدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أعلن في مستهل الاجتماع اعتماد وتفعيل العمل بالصندوق من خلال الهيكل التنظيمي المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فضلاً عن اعتماد اللوائح المالية والإدارية للصندوق، والمعتمدة من قبل لجنة اللوائح الخاصة المشكلة بقرار وزير المالية.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير وجه خلال الاجتماع بدراسة تقديم مميزات إضافية لأسر الشهداء والمصابين من الفرق الطبية من أعضاء الصندوق، فضلاً عن توجيهه بأن يكون ٢٥% من العاملين بالصندوق من أسر حالات المتوفين من الفرق الطبية الخاضعين لأحكام الصندق، مؤكداً حرصه على توطيد سبل التعاون مع مختلف الجهات المعنية بما يضمن تحقيق الاستفادة القصوى للفرق الطبية وأسرهم من المستهدفين.

ولفت "عبدالغفار" إلى أنه تم إنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية بموجب القانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الإجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها والفرق بينها وبين التراويح؟

الجرام بـ 1237 جنيها.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

عقب نشر تقرير مفبرك عن مصر| البنتاجون: المعلومات مضللة.. ونحقق بشأن التسريبات والمستفيد منها

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

ترشيحاتنا

ترامب يخسر كل يوم.. الأمريكيون يؤيدون انسحابه من انتخابات 2024

في النكش مقولكش.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

مهدد بالإيقاف.. غرامة ضخمة تنتظر محمد عبد المنعم بعد مباراة كأس مصر

ننشر أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير

تقارير: صافرة سودانية تدير مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري الأبطال

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عاملة نظافة بريطانية تفاجأ بـ4 ثعابين سامة أمامها على الطريق.. شاهد

سمكة قرش تتسبب في كارثة صحية لـ راكب أمواج في أمريكا

لا يصدق.. سيدة تضع مولودها على الرصيف في سان فرانسيسكو بأمريكا

وضع في سيرك المسوخ.. قصة جوزيف ميريك الملقب بالرجل الفيل

فيديو

جوزها سوابق.. محمد مختار يفتح النار على رانيا يوسف ويهددها بهذا الأمر/فيديو جراف

أجواء أوروبية.. تعرف على تفاصيل الطقس خلال الأيام المقبلة/ فيديو جراف

مواد تسبب أمراض فتاكة.. ضبط مصنع طحينة مغشوشة في الجيزة/ فيديو جراف

الحكومة تحدد إجازة العيد وعيد تحرير سيناء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ