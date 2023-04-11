الداخلية تداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالقليوبية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى الأسلحة النارية غير المرخصة والقائمين على إدارة ورش لتصنيع الأسلحة النارية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام ( 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة القليوبية ) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تصنيع الأسلحة النارية محلية الصنع وترويجها على عملائهم عن طريق إدارة ورشة كائنة بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية مُتخذين منها مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى) وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية ، تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وعُثر بداخل الورشة المُشار إليها على (4 فرد خرطوش - مجموعة كبيرة من المعدات وأدوات وأجزاء تصنيع الأسلحة النارية - مبلغ مالى - هاتف محمول).

وبمواجهتهم أقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار وتصنيع الأسلحة النارية المحلية عن طريق الورشة محل الضبط ، وحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.