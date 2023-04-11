ملثمين وأسلحة بيضاء.. كشف لغز السطو على مزرعة مواشى في المنيا 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوقرقاص بمديرية أمن المنيا بتعدى مجهولين على مالك مزرعة و مزارع وإحداث إصابات بهما وسرقة عدد من الماشية من داخل المزرعة محل عملهما .

و بالإنتقال وبسؤال المزارع المصاب قرر بأنه حال تواجدهما بالمزرعة محل الواقعة والكائنة بدائرة المركز فوجئ بمجموعة من الأشخاص "مُلثمين" وبحوزتهم أسلحة بيضاء وعصى وقاموا بتكبيلهما والتعدى عليهما بالضرب وإحداث إصابتهما وسرقة (عدد من الماشية) ولاذوا بالهرب .

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( 5 أشخاص من بينهم "المزارع المصاب سالف الذكر" - جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا) .

و عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم للواقعة وأضاف "المزارع المصاب" بإتفاقه مع باقى المتهمين على سرقة المزرعة محل الواقعة نظراً لمروره بضائقة مالية.. على أن يقوم بوضع أقراص دوائية منومة داخل أحد المشروبات أثناء إفطار مالك المزرعة حتى لا يستطيع مقاومتهم ومع بدء مفعول تلك الأقراص طلب منهم الحضور مستقلين ( 2 دراجة نارية "تروسيكل" ) وقيامهم بالتعدى على المجنى عليه بالضرب بسلاح أبيض وقطعة حديدية والإستيلاء على (هاتفه المحمول – مبلغ مالى – عدد من الماشية) .. وعقب ذلك طلب "المزارع المصاب" من متهم آخر بإحداث إصابته وتكبيله ثم توجه باقى المتهمين بالمسروقات لمحل إقامتهم .. وبسؤال باقى المتهمين أيدوا ما سبق ، كما أرشدوا عن المسروقات لدى عميلهم "سيئ النية" (عامل – مقيم بذات الناحية) ، كما أرشدوا عن سيارة نقل ودراجة نارية والسلاح الأبيض المستخدمين فـى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.