بوادر أزمة.. انخفاض نسبة المياه المخزنة خلف السدود بالمغرب

كشفت بيانات لوزارة التجهيز والنقل والماء المغربية، نشرت اليوم الثلاثاء، بموقعها الرسمي، أن إجمالي كميات المياه المخزنة خلف السدود الرئيسية بالمملكة، بلغت حتى الثلاثاء 11 أبريل، أزيد من 5.48 مليارات متر مكعب، بمعدل ملء يقدر بـ34 في المائة.

وحسب الاحصائيات اليومية للسدود الصادرة عن المديرية العامة للماء، فقد بلغت الكميات في خزانات السدود، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يناهز 5.52 مليارات متر مكعب، بمعدل ملء بلغ 34.3 في المائة، وقد سجل سد الوحدة أهم خزان، بكمية بلغت 2.05 مليار متر مكعب، بمعدل ملء يصل إلى 58.4 في المائة، مقابل 57.7 في المائة قبل سنة، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة اليوم 24 المغربية.

ويحتل سد واد المخازن المرتبة الثانية بخزان ببلغ 558.3 ملايين متر مكعب، بمعدل ملء يقدر بـ83 في المائة، مقابل 68 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية (458 ملايين متر مكعب)

وفي المرتبة الثالثة يأتي سد ادريس الأول، بخزان ببلغ 323 ملايين متر مكعب، بمعدل ملء يقدر بـ28.6 في المائة، مقابل 45 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية (508 ملايين متر مكعب).