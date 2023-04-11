عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الغربية: تحصين 255 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

مواشي الغربية
مواشي الغربية

أكد الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم الثلاثاء، 255 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الأولى لعام   2023 م.

تحرير 148 مخالفة مرورية في حملات أمنية مكبرة بشوارع الغربية لردع مخالفين

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إلى أن المستهدف تحصينه على مستوي المحافظة خلال فترة الحملة، يبلغ  286 ألف و554 حيوان من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات أمنة وفعالة ومتوفرة.

8 مرشحين يتنافسون لشغل منصب عميد كلية التجارة بجامعة طنطا

وأضاف " أنور"، أن حملات مديرية الطب البيطري والإدارات التابعة لها، تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

الغربية فيروس كورونا الطب البيطري كلية التجارة فيروس كورونا حملات امنية راس ماشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد "حضن" صبحي والخطيب.. سر عدم استلام عبدالله السعيد ميدالية المركز الثاني

الجزاء من جنس العمل.. خرج للسرقة في نهار رمضان فعاد جثة هامدة|تفاصيل

هل تصرف الحكومة معاش شهر مايو قبل عيد الفطر؟

مهيب عبدالهادي: مفاجأة جديدة حول تسديد غرامة كهربا للزمالك

صلاة التهجد.. عدد ركعاتها ووقتها وماذا يقرأ فيها والفرق بينها وبين التراويح؟

الجرام بـ 1237 جنيها.. انخفاض جديد في أسعار الذهب

أمطار رعدية ونشاط رياح.. استمرار الأجواء الباردة والتحسن التدريجي مساء الخميس

اقترب وقت معاقبة الجميع.. كهربا يوجه رسالة غامضة بعد التتويج بالكأس

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يناقش مشروعات الرصف بخطة 23/24 لخدمة المواطنين

ترشيحاتنا

سعر ميتسوبيشي إكليبس كروس وإكسباندر 2023 في مصر

شيخ الأزهر يكشف فضل من يصبر على زوجته ويمسك نفسه عن طلاقها

اتحاد الكرة يوضح حقيقة منع كهربا من اللعب بسبب غرامة الزمالك.. تفاصيل

أحمد حسن يوضح السبب الرئيسي وراء تأخر وصول مدرب الزمالك الجديد

شيخ الأزهر يكشف 5 أسباب لانتشار الطلاق في المجتمع .. فيديو

شرطة الاحتلال تقدم لائحة اتهام ضد 30 فلسطينيا من الضفة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورة لعربية حفل زفاف تثير الجدل على السوشيال ميديا.. والسبب صادم

مشهد رفض منح منى زكي وصاية أولادها يثير الجدل في "تحت الوصاية"

روجينا تنهار من البكاء بسبب منى عبد الوهاب

لص يسرق أموال الزكاة ويتظاهر بالصلاة في تركيا.. شاهد

فيديو

بابا المجال.. تطورات الحالة الصحية لنجم الأهلي.. ورسالة غامضة من كهربا

خدمة خاصة.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم .. تفاصيل

استعدوا لأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد بسبب الطقس

الخارجية ترد على الوثائق الأمريكية المفبركة بتصدير مصر أسلحة إلى روسيا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. الحنين إلى الماضي والإعلانات

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب.. أنوار الفاتحة (7) يوم الدِّين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: أرواح خلدها رمضان.. آية التبني والشيخ البنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ