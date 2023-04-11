لجنة الدواء المركزية بصحة الفيوم تطالب بنشر الوعي عن الآثار الجانبية للأدوية

عقدت اليوم إدارة الصيدلة بالفيوم بقيادة د. رحاب جبيلى مدير الإدارة الاجتماع الأول للجنة الدواء المركزية ، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، ومديرى ادارات العلاجى و الوقائى والمستشفيات و التمريض و الشئون المالية ومكافحة العدوى والدعم الفنى والجودة والعلاقات العامة ورئيس قسم التفتيش الصيدلى ورئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية واعضاء من ادارة الصيدلة .

ناقش الاجتماع عرض اختصاصات اللجنة وعضويتها و تدشين مركز اليقظة الدوائية للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية والمستلزمات وقدمت د. رانيا خيرى مدير المركز عرضا شاملا عن المركز ودوره فى دراسة المشكلات الناتجة عن الاستخدام الخاطئ للأدوية او آثارها الجانبية وطالبت بضرورة مشاركة جميع الادارات فى نشر الوعى فى هذا المجال واستكمال ما بدأته من توعية مع ادارة التمريض و امتداده الى كافة الفئات الطبية والمرضى وذويهم لتقليل الهدر من الادوية وتحقيق الاستخدام الامثل لها.

وعرضت د.رنا ربيع مدير مركز المعلوماتية الدوائية اختصاصات المركز فى الرد على كافة الاستفسارات من الفريق الطبى والمرضى عن كل ما يخص الدواء ، وأوصى الاجتماع بنشر الوعى بين كافة الفئات الطبية والمواطنين وتوفير خط ارضى وانترنت لمركزى اليقظة الدوائية والمعلوماتية الدوائية التابعين لقسم الصيدلة الاكلينيكية للرد على الاستفسارات ودعمهم لإجراء المزيد من الدراسات على الأدوية .

كما أوصى الاجتماع ايضا بمساعدة إدارة الثقافة الصحية والإعلام السكانى والعلاقات العامة فى نشر الوعى ، كذلك ضرورة التعاون مع النقابات الطبية والجامعة والتأمين الصحى فى هذا الشأن.