رئيس مركز الداخلة يتفقد جاهزية صومعة شرق العوينات لاستلام محصول القمح

أجرى المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد زيارة تفقدية لصومعة شرق العوينات لمتابعة استلام أول شحنة يتم توريدها من الأقماح، يرافقه المهندس محمد رجب مدير عام مديرية التموين بالمحافظة وإسماعيل عبد الفتاح مدير إدارة تموين الداخلة والدكتور محمود علاء مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

واطمأن رئيس المركز على سلامة الأقماح وجودتها، وإجراءات الاستلام والتخزين، مؤكدا رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأقماح الموردة وتذليل أى معوقات تواجه عمليات التوريد من جانب المزارعين وكبار التجار.

وكانت مديرية الزراعة بالوادي الجديد أعلنت عن بدء موسم حصاد القمح للعام الحالي، بإجمالي 436 ألف فدان، بزيادة 50 ألف فدان عن العام الماضي أغلبها في منطقة شرق العوينات بالداخلة كأكبر مساحة مزروعة قمح بالمحافظة وبلغت 186 ألف فدان، وجرى الانتهاء من خطة العمل خلال الموسم الصيفي الحالي والتأكيد على توعية المزارعين بتوريد القمح وفقا للمواصفات والتوجيه بتيسير إجراءات استلام وتوريد المحصول من المزارعين والتنسيق لزيادة أعداد الأجولة ونقاط التجميع والموازين بالمدن والقرى، بجانب مناقشة الاقتراحات والمشكلات التي تواجه المزارعين.

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إن الدولة نجحت فى استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادى الجديد فى زراعة محاصيل استراتيجية اهمها محصول القمح، مؤكداً على أن الدولة خلال السنوات الخمس الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال فى الخارجة وشرق العوينات تستوعب كميات كبيرة، وجارى إقامة صوامع أخرى بالداخلة والفرافرة، وتوفير المقابل المادى اللازم الذى يشجع المزارع على الزراعة.