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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20.. دليل براءة محمد رمضان وخروجه من السجن| صورة

جعفر العمدة
جعفر العمدة

شهدت الحلقة 20 من مسلسل جعفر العمدة العديد من الأحداث الهامة.

وذهب شوقي فتح الله إلى محمد رمضان في السجن وأخبره أنه هو من خطف ابنه ولن يخبره إلا قبل إعدامه.


فيما كشفت الحلقة عن أن الشغالة هي عين عائلة فتح الله في بيت جعفر العمدة.

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.


القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة
قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.


وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”

مسلسل جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 20

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