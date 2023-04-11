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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة: علاج 350 حالة مرضية بالمجان في قرية بورسعيد بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد عن انتهاء أعمال القافلة الطبية بقرية بور سعيد بمركز الخارجة بتوقيع الكشف الطبي على (350) حالة في تخصصات (الباطنة - الجراحة - الأطفال - نساء - جلدية- أمراض صدر - تنظيم أسرة - أسنان)، بالإضافة لعمل التحاليل والفحوصات اللازمة، وإحالة (5) حالات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، ضمن أنشطة القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم. 

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وكانت مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، أعلنت عن تنفيذ قافلة طبية مجانية لأهالي قرية الثورة التابعة لمركز الخارجة، ضمن مبادرة حياة كريمة العلاجية، والتى أسفرت عن علاج 508 حالة مرضية، وإحالة 7 حالات أخرى لتلقي العلاج بمستشفيات خارج المحافظة حيث تضمنت القافلة 8 تخصصات طبية شملت أنف وأذن، أسنان، باطنة، جراحة، أطفال، نساء وتوليد، عظام، جلدية، صدر، و خدمات تنظيم الأسرة،والتحاليل، وذلك ضمن خطة المديرية، لتوفير أفضل مستويات الخدمة الطبية لسكان المناطق النائية والأكثر احتياجا.

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن القوافل الطبية التي تنفذها المديرية ضمن مبادرة "حياة كريمة"  تواصل جهودها، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بهذه المناطق خاصة الفئات الأكثر احتياجًا بها، وسد العجز في التخصصات الغير متوفرة بتلك المناطق.

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