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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد عبد الله لـ صدى البلد : مفيش ضرب حقيقي فى مسلسل جعفر العمدة .. اشتغلت على شخصية كارم فتح الله وقت طويل

أحمد عبدالله
أحمد عبدالله

على الرغم من دخوله التمثيل منذ سنوات عديدة وتقديمه ما يقرب من 25 عملا دراميا مع مختلف النجوم إلا أن أحمد عبد الله الشهير بكارم فتح الله تألق ولمع نجمه مع بداية أحداث مسلسل جعفر العمدة. 

أحمد عبدالله حرص على الاحتفال بنجاح شخصيته كارم فتح الله بصدى البلد وتحدث خلال ندوته فيها عن كواليس تعاونه مع محمد رمضان والمخرج محمد سامي.

كما تطرق أيضا في الحديث  عن خناقته الشهيرة مع جعفر العمدة ودور عصام الوريث مصمم المعارك فى إدارة هذه المشاجرات وظهورها بشكل جعل الكثيرين يتوقع أنه “ضرب حقيقي” فكان هذا نص الحوار

 

فى البداية كيف جاء ترشيحك لتقديم شخصية كارم فتح الله؟

ترشيحي لشخصية كارم فتح الله جاء عن طريق المخرج محمد سامي، ولم أكن أتوقع نجاح الشخصية لهذه الدرجة،  ولكن فى الحقيقة أنا كنت أعلم بنجاح المسلسل بسبب دويتو محمد رمضان ومحمد سامي ولكن لم أكن اتوقع نجاح شخصيتي لهذه الدرجة.

 

وكيف استعديت لتقديم شخصية كارم فتح الله؟

ميزة العمل مع المخرج محمد سامي أنك تبدأ فى التحضير للشخصية قبل التصوير بفترة زمنية كبيرة،  فهناك جلسات عمل تجمع جميع أفراد المسلسل للاتفاق على ملامح كل شخصية وطريقة كلامها والملامح الرئيسية لها، وهذا يجعلك تتمكن من الشخصية التى تقدمها على الشاشة.

وهل حدث هناك أى تغيير فى السيناريو بعد التصوير أو أثناء التصوير؟

من إيجابيات هذا العمل أن سيناريو المسلسل الـ30 بالكامل مع كل ممثل من أفراد العمل دون أى تغيرات، وهذا لم يحدث فى أعمال كثيرة فهناك الكثير من الأعمال يتم كتابة حلقاتها على الهواء وهو ما يضعف من العمل ككل.

 

بعد نجاح شخصية كارم فتح الله بدأ الجميع يتساءل عن أحمد عبدالله وماذا كان يعمل قبل جعفر العمدة؟

الحمد الله نجاح شخصية جعفر العمدة كانت أكبر من كل التوقعات، وهذا نتاج لمجهود بذلته فى التحضير للشخصية وتقمصها بهذا الشكل، ولكن مسلسل جعفر العمدة لم يكن العمل الأول لى، فأنا أهوى التمثيل من صغرى وبدأت فى مشوار الفن منذ ما يقرب من 9 سنوات.

 

وماذا قدمت خلال الـ9 سنوات؟

على مدار الـ9 سنوات بدأت رحلتى الفنية ببرنامج طبي كنت أقدمه على شاشة قناة الحياة بعنوان طبيب الحياة، خاصة وأننى طبيب بشرى فهي مهنتى الأساسية ولازالت امارسها حتى الآن داخل عيادتي الخاصة بمنطقة المهندسين.

 

وهل بعد النجاح الكبير الذي حققته فى رمضان الحالي سوف تترك الطب وتتفرغ للتمثيل؟

حتى الآن لم أتخذ أى قرار فى هذا الشأن، ولكن أرى أن الحلم الذي كنت أسعى له منذ سنوات طويلة بدأت فى تحقيقه بنجاح شخصية جعفر العمدة

 

كان لك تجربة شهيرة مع الزعيم عادل إمام حدثنا عنها؟

بالفعل على مدار سنوات قدمت العديد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة كان أبرزها مسلسلي مأمون وشركاه وعفاريت عدلى علام، كنت أقوم بدور الطبيب الخاص له، وكانت من أمتع وأحلى التجارب التى قدمتها على الشاشة.

هل مسلسل جعفر العمدة التعاون الأول لك مع المخرج محمد سامي؟

مسلسل جعفر العمدة لم يكن التعاون الأول لي مع المخرج محمد سامي فقدمت من قبل معه مسلسل نسل الأغراب وأيضا مسلسل لؤلؤ والذي كان تحت إشرافه أيضا.

 

وماذا عن تعاونك مع الفنان محمد رجب؟

الفنان محمد رجب من أكثر الفنانين الذين تعاونت معهم داخل الوسط الفني فقدمت معه أربع مسلسلات وهم الونش وضربة معلم والأخ الكبير وعلامة استفهام، وجميعها كانت أعمال ناجحة على المستوى الجماهيري والنقاد.

 

هل قدمت كل هذه الأعمال بموهبتك فقط أم كان هناك دراسة لفن التمثيل بجانب دراستك الأساسية؟

منذ بداية مشواري فى الفن وقررت الدخول في كثير من الورش الفنية كان أبرزهم ورشة نقابة المهن التمثيلية وهي من أكثر الورش التى ساعدتنى على تحسن ادائى أمام الكاميرا وكانت الداعم الأولى لى لإظهار موهبتى بهذا الشكل.

 

أحمد عبدالله

هناك الكثير من الجمهور كان غاضبا بسبب خناقتك الشهيرة مع جعفر العمدة وظن البعض أن هناك ضربا حقيقيا؟

 

ليس فى التمثيل أو المسلسل ككل ضرب حقيقي كلها حركات تم تدريبنا عليها جيدا مع اختيار المخرج محمد سامي زوايا تصوير مختلفة لتوهم الجمهور أنه ضرب حقيقي، ولكن في الحقيقية لم يكن هناك أى شىء يستدعي غضب من الجمهور سواء فى خناقتي مع جعفر العمدة أو مي كساب.
 

 

وهل فعلا تم تصوير مشهد خناقتك مع جعفر العمدة أو محمد رمضان يوما كاملا؟

 

بالفعل مشهد خناقتي مع جعفر العمدة بعد ضربي لمراته استغرق يوما كاملا، فمن الطبيعي أن كل يوم من أيام التصوير يتم تصوير ما يقرب من 15 مشهدا، إلا أن هذا اليوم قرر المخرج محمد سامي أن يقوم بتصوير هذه الخناقة على مدار يوم كاملا لما فيها من التصوير بأكثر من زاوية وتدريبات شاقة مع مصمم المعارك عصام الوريث.


 

أحمد عبدالله

 

بعد نجاحك فى جعفر العمدة بالتأكيد هناك مواقف لا تنسى مع الجمهور حدثنا عنها؟


كل ردود أفعال الجمهور على نجاح كارم فتح الله لم أستطع أن أنساها فجميعها تجعلني سعيدا، وفخور بالمهجود الذي بذلته فى هذه الشخصية ولكن من أكثر المشاهد التى تعلق بها الجمهور هو أثناء تحريضي على قتل جعفر العمدة وسؤالي عن موته بكلمة “خلاويص.. ليرد جعفر العمدة بلسة” فهذه أكثر جملة يقوم الجمهور بترديدها أثناء رؤيتي.

وماذا عن الجديد الذي تقدمه بعد رمضان؟

لا يوجد حتى الآن أى عمل جديد كلها ترشيحات لكن لم أتعاقد على أى عمل حتى الآن وسوف تتضح الأمور أكثر بعد انتهاء الشهر الكريم.

أحمد عبدالله مسلسل جعفر العمدة المخرج محمد سامي عصام الوريث مصمم المعارك محمد رمضان دراما رمضان

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