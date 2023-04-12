أشرف زكي: أنتمي لعائلة من الطبقة المتوسطة ودفعتي كلها وزراء

حل الفنان أشرف زكي ضيفا في برنامج “ VIP “، والمذاع على فضائية ” هي ” من تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب .

قال الفنان أشرف زكي، إن المدرسة التي التحق بها هي السر والمفتاح ، موضحا أنه التحق بمدرسة النهضة الخاصة ، والتحق بعدها بمدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية ، والأورمان للثانوية ، وكانت معقل للأبطال .

قال الفنان أشرف زكي ، إنها يتمنى أن يكون " صوفيا " ، متابعا : " بتجه للصوفية وأمارس أشياء قد تكون من الصوفية وكنت مرتبط بالشيخ مصطفى الصوفي وكنت بروحله مع أصدقائي وننشد أغاني في حب الرسول".

قال الفنان أشرف زكي، إن حلم حياته كان الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، متابعا "كنت مظبط حياتي ولما ماتت والدتي حسيت أن الحياة انتهت تماما وبقيت شخص غير قابل لاستقبال أي شئ".

