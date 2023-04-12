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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف زكي: أنتمي لعائلة من الطبقة المتوسطة ودفعتي كلها وزراء

الفنان أشرف زكي
الفنان أشرف زكي

حل الفنان أشرف زكي ضيفا في برنامج “ VIP “، والمذاع على فضائية ” هي ” من تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب . 

أشرف زكي: أنتمي لعائلة من الطبقة المتوسطة ودفعتي كلها وزراء.. فيديو

 

قال الفنان  أشرف زكي، إن المدرسة التي التحق بها هي السر والمفتاح ، موضحا أنه التحق بمدرسة النهضة الخاصة ، والتحق بعدها بمدرسة الأورمان الإعدادية النموذجية ، والأورمان للثانوية ، وكانت معقل للأبطال .

 

أشرف زكي: كنت مرتبط بالشيخ مصطفى وأمارس أشياء من الصوفية
 

قال الفنان أشرف زكي ، إنها يتمنى أن يكون " صوفيا " ، متابعا : " بتجه للصوفية وأمارس أشياء قد تكون من الصوفية وكنت مرتبط بالشيخ مصطفى الصوفي وكنت بروحله مع أصدقائي وننشد أغاني في حب الرسول".

أشرف زكي: موت أمي أول هزيمة في حياتي.. فيديو

 

قال الفنان أشرف زكي، إن حلم حياته كان الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، متابعا "كنت مظبط حياتي ولما ماتت والدتي حسيت أن الحياة انتهت تماما وبقيت شخص غير قابل لاستقبال أي شئ".
 

اشرف زكي الإعلامية منى عبد الوهاب الفنان أشرف زكى توك شو

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