شرق الأقصر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل رفض مبارك إنشاء قاعدة أمريكية

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك رفض طلب الولايات المتحدة الأمريكية إنشاء قاعدة عسكرية في شرق الأقصر.



وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، «مفيش رئيس دولة خدم في القوات المسلحة يسمح لأي دولة أن يكون لها قواعد عسكرية في مصر، ولكن الدولة تبني قواعدها كما حدث في قاعدة محمد نجيب و3 يوليو وبرنيس».

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الدولة المصرية في حاجة لكل يد تساند وتدافع عن بلدها وتقف مع الجيش والشرطة والقائد الأعلى للقوات المسلحة، معلقا «لا يوجد أمامنا بديل آخر والعملية ليست سهلة وكذلك ليست شديدة الصعوبة».

واستطرد أن مصر دمرت مخططات رهيبة، والتي كانت في إطار المؤامرة الكبرى، موضحا أن كل المواطنين عليهم دور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأردف الإعلامي أحمد موسى، أنه يجب الانتباه خلال الفترة الحالية، لأن هناك محاولات كثيرة ومتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة ضد مصر.

وقال: أتبعت لمصر أقوى تنظيم إرهابي في العالم من الخارج وانضم إليهم عناصر الداخل بأقوى تسليح وربنا كرم مصر وانتصرت بفضل الله والجيش والشرطة ودفعت الدولة تضحيات هائلة.

تقسم مصر



وأضاف: كان الهدف تقسيم مصر واقتطاع جزء من أراضيها، ولكن مصر ماضية في مشروعها الوطني الخالص «قراراك مستقل، إرادة قوية، الشعب» الجميع مع بعض باستثناء جماعة الإخوان وكل من يدعم الإرهاب.

واختتم الإعلامي أحمد موسى، أن الإخوان جماعة إرهابية خانوا المصريين ويريدون خراب البلد اليوم قبل الغد.

