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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل تعرض لتسمم جديد.. تدهور الحالة الصحية للمعارض الروسي نافالني.. تفاصيل مثيرة

نافالني
نافالني

كشف فاديم كوبسيف محامي المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، أن الحالة الصحية لموكله تدهورت، وأصبح مريضًا على نحو بالغ مرة أخرى.

وكتب فاديم عبر حسابه بموقع "تويتر"، أنه تم استدعاء سيارة إسعاف في الليل قبل عدة أيام إلى معسكر السجن الذي يحتجز فيه نافالني بسبب آلام شديدة في المعدة يعاني منها.

وأضاف: "مرض مجهول لا يعالجه أحد"، لافتًا إلى أن إدارة السجن رفضت إدخال الأدوية التي ترسلها إليه والدة نافالني.

وأضاف أنه لن يستبعد أن يكون نافالني تعرض للتسمم أو تم إمراضه عن عمد وطالب بإجراء فحوصات لكشف التسمم وفحوصات إشعاعية لموكله.

من جانبها، قالت كيرا يارميش، المتحدثة باسم نافالني، إن نافالني فقد 8 كيلوجرامات من وزنه في 16 يومًا فقط أثناء وجوده في الحبس الانفرادي. لافتة إلى أنه لا يتلقى أي علاج، حسب صحيفة "إي بي سي نيوز" الأمريكية.

وأضافت يارميش: "عندما يسأل أليكسي عن المرض المصاب به، يجيب طبيب السجن باستهزاء أنه" مجرد تغير وكل شخص يعاني من تفاقم المرض".

وأوضحت أنه وُضع مرارًا في الحبس الانفرادي لمدة أسبوعين لعدة أشهر، مشيرة "أطلق سراحه يوم الجمعة لكن يوم الاثنين أعيد إلى هناك للمرة الثالثة عشرة". 

وطالبت المتحدثة باسم نافالني باهتمام دولي بوضع المعارض الروسي، الذي سبق وقد نجا من محاولة اغتيال في عام 2020، باستخدام السم المؤثر على الجهاز العصبي "نوفيتشوك".

المعارض الروسي أليكسي نافالني روسيا مرض مجهول

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