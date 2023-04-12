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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصندوق الحلقة 6.. داش والمفتي وقاسم يشكون في زوج تارا عماد

مسلسل الصندوق
مسلسل الصندوق

اذيعت الحلقة السادسة مسلسل الصندوق ، والذي يقوم ببطولته كل من احمد داش وهدي المفتي وعلي قاسم ، حيث تدور احداثه في اطار من التشويق والاثارة . 

وجاءت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل الصندوق مليئة بالاحداث ، ومنها قيام كل من احمد داش وهدي المفتي وعلي قاسم بالذهاب الي زوج تارا عماد ، وكشف لهم العديد من التفاصيل حول حياتهم ، الا انهم بدوا في الشك في امره وارسالوا له لينك ليقوموا بتهكير هاتفه . 
 

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ويقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

وبجانب مسلسل الصندوق، يُشارك أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة، والذي يُعرض على قناة dmc ومنصة Watch It، ويقوم داش خلال أحداث المسلسل بشخصية سيف، وهو نجل محمد رمضان، ويُشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي

 

الصندوق محمد سامى هدي المفتي سماح انور مسلسل الصندوق مسلسل جعفر العمدة

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