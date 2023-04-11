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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الصندوق الحلقة 5.. صندوق جديد يصل لـ داش والمفتي وقاسم

مسلسل الصندوق
مسلسل الصندوق

قبل أن يحل أحمد داش لغز الصندوق الأول، كشفت الحلقة الخامسة من مسلسل الصندوق والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد وقناة mbcمصر عن صندوق جديد يصل إلى ياسين (أحمد داش) وأصدقائه، ليكتشفوا بداخله ضحية جديدة مختفية، ليصبح أمامهم صندوقين يسعون لحل لغزيهما لإنقاذ روح إنسان.

وذهب ياسين وأصدقاؤه إلى حفل أوبرا، بعدما وجدوا تذاكر للحفل، ليكتشفوا أن هناك عازفة كمان مختفية منذ فترة، لتبدأ رحلة البحث عنها، ويصلوا إلى العازف خالد (محمد حاتم)، ويقررون مقابلته والتحدث معه ليعرفوا مكانها، وذلك على الرغم لا يعرفون إذا كانت لها صلة بأروى أم لا.

ويقوم أحمد داش ضمن أحداث مسلسل الصندوق بشخصية ياسين، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في عالم من الجريمة والغموض، ويُشارك داش في بطولته هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد من ضيوف الشرف، مسلسل الصندوق من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبد المنعم.

وبجانب مسلسل الصندوق، يُشارك أحمد داش في بطولة مسلسل جعفر العمدة، والذي يُعرض على قناة dmc ومنصة Watch It، ويقوم داش خلال أحداث المسلسل بشخصية سيف، وهو نجل محمد رمضان، ويُشارك في بطولته النجوم محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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أحمد داش هو فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014 حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم لا مؤاخذة، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين، كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر، كما شارك في بطولة أولى أفلامه السينمائية اشتباك، الذي شارك في مهرجان كان ومثّل مصر في مسابقة الأوسكار.

شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلم كازابلانكا (2019) وأبو صدّام (2021) الذي نافس في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، كما حصد داش جائزة أفضل ممثل دور ثاني في المهرجان القومي للسينما المصرية عن دورة في فليم المحكمة (2021)، كما قدم مسلسل مين قال؟! موسم رمضان 2022

الصندوق منصة شاهد محمد حاتم احمد داش هدي المفتي مسلسل الصندوق مسلسل جعفر العمدة

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