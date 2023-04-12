فتاة تعثر على مبلغ ضخم وفيزا بجوار كوبري طلخا.. تفاصيل

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مناشدة فتاة تدعى “اميرة عز” للعثور على رجل يدعى محمد سعد نادر فقد مبلغ مالي كبير وبطاقة الائتمان الخاصة به.

ونشرت عبر حسابها الشخصي صورة للمال والكارت، موضحة أنها عثرت عل المال بجوار كوبري طلخا، وتضمنت مبلغ مالي وبطاقة ائتمان باسم محمد سعد نادر.

وكتبت: “اللي يعرف حد بالاسم ده يتواصل معا ويقول المبلغ كام ويبعت صورة البطاقة بنفس اسم الفيزا، ممكن نعثر على صاحب المال وهو مبلغ كبير".

وأوضح الكثير من المتابعين انها من الممكن معرفة صاحب المال من خلال التواصل مع البنك، مما دفعهم للشك ف يمصداقية ما كتبته.

ودافعت عن نفسها وكتبت: “ناس بتقولي انتي عاوزة تتشهري وناس تانية بتقولي ابعتي الفلوس انا عارف صاحبهم، أنا حريصة على رجوع الحق والأمانة لأصحابها”.