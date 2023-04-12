ولي العهد السعودي يجتمع مع السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام.. لهذا السبب|شاهد

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء في جدة، مع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية السيناتور ليندسي جراهام.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وحضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى المملكة مارتينا سترونج، ومساعد السيناتور آرون ستركيلاند.