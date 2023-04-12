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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ركز في اللي جاي.. تامر حسني يوجه نصائح لـ متابعيه عبر فيسبوك

تامر حسني
تامر حسني

وجّه الفنان تامر حسني رسائل خاصة لـ متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

وكتب تامر: "فجر جميل وكله بركات إن شاء الله للجميع.. لفت نظري في تعليقاتكم إن في ناس كتير مش عارفين يوصلوا و ينجحوا وحاسين ان كل شيء سيء ملازمهم وفاكرين انهم منحوسين  ومصدقين ان حظهم وحش عشان مفيش اي نجاح بيحققوه ومش عارفين السبب أنا هشاور  على سبب مهم وخطير من قراءتي كتير في اللي هقوله دلوقت".

وأكمل :"طبعاً هقول سبب غير الأسباب المعروفة زي لو علاقتك سيئة بربنا او بوالديك وأهلك .. هقول سبب ممكن يكون مش في دماغ كتير مننا ،، كتير من صدمات حياتك سواء ليك ذنب فيها او ملكش ذنب فيها او لو ناس خذلوك او كسروك لو ناس مش كويسة نجحوا وانت شخص كويس ومعرفتش تنجح.. ركز في اللي جاي" .

وأضاف :"(عقلك الباطن) ممكن يبقى هو السبب.. يعني انت السبب ورا كل ده عشان عقلك الباطن بعد الصدمات و بعد كل جرح خزن معاني غلط و اقنعك بيها انها صح زي  انك شخص قليل متسواش وملكش قيمة وخزن إن الطيبة مش كويسة ولازم تبقى شرير عشان تعرف تعيش".

وأشار :" خزن إن الناس اللي غلط ربنا اداهم و خدوا حقهم و المجتهد و المحترم مبياخدش حقه و الأفكار الغلط اللي اتسجلت دي 
عمال يطلع منها كل سلوكياتك الوحشة اللي بتجذبلك كل الوحش و تلاقي نفسك محبوس مابين الغلط اللي جواك و الغلط اللي بتخرجه براك و كمان انت مأذي منه انت واللي بتتعامل معاهم فبتنجح في صنع طاقات سلبيه رهيبة حواليك تزيدك في هدم نفسك  تخيل كل ده وانت مش عارف انك انت السبب ،عقلك الباطن بيخليك تصدق  نتايج صدماتك اكتر من وعود ربنا ".

وأختتم :"(الحل) انك لازم تتعامل مع مخك انه جهاز هتفتحه وترمي منه كل المعاني البايظة و مش بس ترميها ده انتا هتبدلها بالمعاني الصحيحة اللي ربنا قال عليها  زي انا هحب الخير لغيري من قلبي انا مش هتكلم على حد في ظهره انا مش هيأس انا هقدر انا هوصل عشان ناس كتير غيري قدروا ووصلوا  ،، انا مش هفتكر الماضي و لو افتكرته هقول كتر خيره  علمني حاجات كتير حتى لو فهمتها بعد فتره ،، وفي حاجات بعينها لازم تصلحها بجد بجد بجد، ثقتك في الله مهما يحصل و تبقى قد اختباراته و تسلم لقضائه، ثقتك في نفسك واحترامك وتقديرك لشخصك وإنك مش قليل، تتمسك بالمبادئ مهما تشوف ناس ماشيه غلط وبتنجح تعرف ان كل بني آدم وله اختباراته الشخصية الخاصة به هو وربه فتخليك في اختباراتك انت ركز في قصتك انت مع ربنا يعني بلغة الامتحانات تخليك في ورقتك عشان في الآخرة  انت هتتسأل في ورقتك انت مش في ورقة غيرك، متتعقدش فتخلي اللي هتعرفهم بعد كده يدفعوا  ثمن ذنب جراحك و شكوكك و صدماتك القديمة،   وتبدأ صفحه جديدة بيضاء مع نفسك في كل اتجاهات حياتك و كأنك بدلت مخك بمخ جديد نضيف نشيط متزن واعي و باذن الله هتعرف تشوف الحياه بطريقه جديده جميله و عايز أقول حاجة ممكن تطمن كل اللي بيحلموا وعندهم هدف نفسهم يحققوه (مش هيكون جواك حلم بحاجة إلا وربنا جاعل جواك القدرة على تحقيقه".

تامر حسني

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