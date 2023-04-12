باللون الذهبي.. دنيا سمير غانم تخطف الأنظار من كواليس مسلسل "جت سليمة"

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت دنيا سمير غانم، بإطلالة باللون الذهبي، من كواليس مسلسل “جت سليمة”، ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.

أبطال وقصة جت سليمة

مسلسل “جت سليمة” تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والتشويق، وهو العمل الذى يجمع هالة فاخر ودنيا سمير غانم لأول مرة في الدراما التليفزيونية، ويشارك فى بطولة المسلسل كل من خالد الصاوي، وسلوى خطاب، ومايان السيد، ومحمد سلام، وسيد رجب، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج إسلام خيرى.