احذر السرقة.. 5 تطبيقات تحمي هاتفك من السرقة

يعد هاتف أي شخص منا معرض للسرقة. وبغض النظر عن نوع هاتفك وسعره الذي ربما قد يضع على عاتقك تحمل مئات الدولارات أو آلاف الجنيهات لشراء بديل له، ولكن المشكلة ليست في ضياع أو فقدان الهاتف فقط، وإنما في فقدان البيانات الهامة والضرورية المتواجدة على ذاكرته.

ولذلك، اعتمادك على التطبيق المناسب سيضمن لك راحة البال والاطمئنان على هاتفك ومحتوياته حتى إذا تعرض للسرقة أو الضياع. في هذا الموضوع سوف نضع بين أيديكم مجموعة رائعة من التطبيقات التي يمكنكم الاختيار من بينها من أجل حماية هاتفك من الضياع أو السرقة.

1- Find My Device

Find My Device قد يكون خيارك الأول والأفضل من جوجل لحماية هاتفك بشكل كامل. التطبيق مُضمن في هاتفك الأندرويد، يتيح لك القدرة على قفل هاتفك عن بُعد وتسجيل الخروج من حساباتك الشخصية بل وحتى القدرة على حذف محتوى الهاتف عن بُعد.

بالإضافة إلى ذلك ستكون قادراً على رؤية هاتفك على الخريطة. كل ما عليك فعله هو التوجه إلى تطبيق جوجل في إعدادات الهاتف ثم إعدادات الأمان والتأكد من تفعيل ميزة “العثور على جهازي”. بعد ذلك يمكنك الوصول إلى الهاتف عن طريق الويب واختيار التصرف الصحيح الذي تحتاج له، سواء أن تجعل الهاتف يصدر صوت رنين أو لتأمين وقفل الهاتف عن بُعد أو لمسح محتوى الهاتف

2- تطبيق McAfee

McAfee هو اسم عريق في مجال مكافحة الفيروسات والبرامج الضارة. ولكن لحسن الحظ أن التطبيق الخاص بنظام أندرويد يتمتع بميزة مكافحة السرقة. ميزة مكافحة السرقة تشتمل القدرة على إغلاق الهاتف وتصوير السارق وحماية الهاتف من إلغاء تثبيت التطبيقات.

هذا يعني أن لديك مجموعة رائعة من المزايا القادرة على حماية هاتفك من السرقة. فإذا حاول شخص ما إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات فسوف يغلق الهاتف نفسه تلقائياً. بالإضافة إلى ذلك سيقوم بتصوير الشخص المستخدم للهاتف عن طريق الكاميرا الأمامية. هاتفك سيظل هكذا حتى أن تقوم بإدخال كلمة المرور الأساسية مرة ثانية. من خلاله يمكنك تعقب الهاتف خطوة بخطوة على الخريطة أو إصدار صوت رنين

3- تطبيق Cerberus

تطبيق Cerberus من أشهر وأقوى التطبيقات المتخصصة في مكافحة السرقة. يمنحك ثلاث طرق مختلفة للتحكم في الهاتف عن بُعد: سواء عن طريق الإنترنت أو من خلال الرسائل النصية القصيرة أو التنبيهات التلقائية. يمكن للتطبيق تتبع الهاتف على الخريطة طوال اتصاله بالإنترنت. يمكنه قفل الهاتف وإرسال إشعارات وتحميل سجلات المكالمات وحذف محتوى الذاكرة الداخلية والخارجية.

يمتاز التطبيق بالقدرة على تصوير الشخص الذي يستحوذ على هاتفك عن طريق الكاميرا الأمامية. أيضاً سيقوم بتسجيل مقطع فيديو سري دون أن يلاحظ هذا الشخص أي شيء، وبمساعدة الميكروفون يتم تسجيل الصوت أيضاً.

4- تطبيق CrookCatcher

CrookCatcher هو تطبيق رائع لأنه يساعدك في القبض على الجاني متلبس وبعد وقت قصير جداً من سرقته للهاتف. فبمجرد أن يحاول السارق كتابة كلمة مرور غير صحيحة، سوف يقوم التطبيق بالتقاط صورة لهذا الشخص دون أن يلاحظ ذلك. ثم سيرسل إليك هذه الصورة على بريدك الإلكتروني على الفور.

ولكن البريد لن يحتوي على الصورة فقط، وإنما سيكون هناك تحديد لموقع الهاتف أيضاً والعنوان على الخريطة. التطبيق ذكي لأبعد الحدود ولا يستهلك من طاقة البطارية ولن تشعر بوجوده مطلقاً ولا يحاول تنشيط نفسه إلا في حالة كتابة كلمة مرور غير صحيحة. وبهذا الشكل هو يحافظ على مستوى شحن البطارية بأفضل شكل ممكن. ووسيلة جيدة من أجل حماية هاتفك الأندرويد

5- تطبيق Anti-Theft Alarm

تطبيق Anti-Theft Alarm هو مكافح سرقة من نوع خاص. هو لا يحتوي على مزايا “ما بعد السرقة” مثل تتبع الهاتف على الخريطة أو حذف المحتوى عن بُعد مثل التطبيقات الأخرى. ولكن هذا التطبيق سوف يصدر رنين بصوت عالي جداً إذا حاول شخص ما إزالة هاتفك من الشاحن أو إذا سقط الهاتف من جيبك على الأرض أو إذا حاول شخص ما تغيير بطاقة الخط SIM دون موافقتك.

الشيء الوحيد الذي يمكنك فعله بعد سرقة الهاتف هو إصدار صوت رنين عالي. ولذلك هو ليس بالضرورة مكافح سرقة بقدر ما هو يحاول تنبيهك في بعض السيناريوهات أن هناك شيء خاطئ متعلق بحماية هاتفك. فحتى لو كان الهاتف في وضع الصامت، سوف يتجاوز التطبيق هذا الوضع وسيصدر رنين عالي ولن تتوقف هذه الضوضاء إلا بعد إدخال كلمة المرور الصحيحة.