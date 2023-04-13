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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المشدد يواجه صاحب محل وعامل تعديا على طفل بالضرب في الشروق

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث القاهرة ، من القبض علي صاحب محل وعامل لاتهامهما بالتعدي علي طفل بالضرب داخل المحل بالشروق .


و تبلغ لقسم شرطة الشروق من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم وبصحبته نجله (10 سنوات) مقيم بذات العنوان  ، وقرر بتضرره من مالك أحد محلات الهواتف المحمولة لقيامه بالتعدى على نجله بالضرب وتصويره مقاطع فيديو أثناء تعديه عليه ونشرها على موقع " يوتيوب".

وبإجراء التحريات ،  تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها المتهم ، وعامل بذات المحل مقيمان بدائرة القسم تم ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة الضرب وفقا للقانون


ونصت المادة 240 من ذات   القانون على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها،  أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً .

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

صاحب محل مباحث القاهرة الشروق قسم شرطة الشروق ضرب

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