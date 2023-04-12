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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: تطوير محيط المتحف المصري الكبير يحوله إلى تحفة سياحية عالمية

النائب عمرو القماطي
النائب عمرو القماطي

قال النائب عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن مصر تبذل جهودا هائلة للارتقاء بالقطاع السياحي في مصر، فالسياحة مورد رئيسي للدخل القومي، ومصر وبتوجيهات السيسي، تعمل على تعظيم مواردها منها وفق خطة متكاملة.

ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بتوجيهات الرئيس السيسي، بمواصلة الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المحيط الجغرافى للمتحف المصرى الكبير، بتحقيق التكامل والربط مع منطقة هضبة الأهرامات، سعياً لتقديم تجربة استثنائية متفردة للزوار والسائحين، وتعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة برمتها، لتصبح أهم منطقة أثرية سياحية فى العالم.

وأوضح عضو سياحة الشيوخ، أن هذه التوجيهات ستحول منطقة المتحف المصري الكبير لتحفة سياحية عالمية، تليق بوجه مصر التاريخى العظيم، وحاضرها ومستقبلها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بمتابعة الرئيس السيسي، تطورات سير العمل فى المتحف المصرى الكبير، فى ضوء بدء التشغيل التجريبى المحدود، واستعراض الموقف التنفيذى لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصةً ما يتعلق بقاعات وصالات العرض، ومتحف مراكب الملك خوفو، وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم.

واختتم النائب، بالإشارة إلى أن قطاع السياحة، شهد نقلة كبرى في عهد السيسي ولم يتأثر ولم يهتز كما حدث في العالم كله خلال جائحة كورونا.

سياحة الرئيس السيسي المتحف المصري مجلس الشيوخ جائحة كورونا

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